Трагедия в метро и поножовщина. Выезд в Рим обернулся для ЦСКА кошмаром

Грандиозную победу над «Реалом» было сложно затмить, но, к несчастью, развернувшиеся в столице Италии события отодвинули все прочее на задний план.

Падение эскалатора

Примерно за час до старта игры по социальным сетям разлетелось жуткое видео из станции метро Repubblica в центре Рима. Эскалатор не выдержал веса болельщиков ЦСКА и обрушился вниз.

Первоначально сообщалось о десяти пострадавших, потом это число выросло до 30. Помощи пришлось ждать больше 15 минут, кареты скорой помощи прибыли и вовсе через 40 минут после инцидента. В итоге были госпитализированы 19 болельщиков красно-синих, пятеро в тяжелом состоянии. По информации Corriere della Sera, один из пострадавших потерял ногу.

Очевидцы утверждают, что российские фанаты прыгали и плясали на злосчастном эскалаторе, что, вероятно, и привело к обрушению.

После полуночи росийское посольство сообщило, что двоим гражданам РФ была сделана операция.

ЦСКА и «Рома» уже объявил о готовности помочь болельщикам, пострадавшим в Риме.

Посольство РФ тоже открыло горячую линию.

Поножовщина

Масштабная трагедия оттеснила сообщения о нескольких столкновениях между фанатскими группировками в окрестностях «Олимпико». Почти в одно время с инцидентом на станции Rebbulica агентство ANSA сообщило о поножовщине, устроенной ультрас «джаллоросси» в ходе одной из драк. Двое армейских болельщиков отделались синяками и ссадинами, один якобы был госпитализирован с ножевым ранением.

К счастью, последнюю информацию позже опровергли представители посольства РФ в Италии: «Согласно последней информации, около стадиона действительно произошли столкновения между болельщиками, и полиция даже применила водометы.

Однако информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе».

По итогам беспорядков были задержаны 15 римских болельщиков. Фанаты «джаллоросси» второй раз за год серьезно проштрафились. Весной в Риме были атакованы болельщики «Ливерпуля», прилетевшие на полуфинал Лиги чемпионов-2017/18. Один из ультрас в итоге получил 2,5 года заключения.

0:3

Сама игра тоже оставила горький осадок. 0:3 было бы проще принять, если команда Гончаренко откровенно провалила бы матч, подарила сопернику десяток 100-процентных моментов, но все было не так. ЦСКА играл на равных с «Ромой» в первые полчаса и имел очень опасные моменты, затем беспрерывно осаждал римские ворота большую часть второго тайма, но уже без настоящих шансов.

Игру римляне сделали за 20 минут – последние 15 минут первой половины встречи и стартовый отрезок второй. Тройная комбинация Пеллегрини, Эль-Шаарави и Джеко выбила красно-синих из колеи, после чего московская оборона дала сбой еще дважды.

Арнор Сигурдссон и Виктор Гончаренко после матча «Рома» – ЦСКАGetty Images

7 ноября команды встретятся вновь. Уже в «Лужниках». Самое главное, чтобы та игра прошла в более светлой атмосфере.

«Рома» – ЦСКА – 3:0

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме