Карим Бензема девять лет находился под гнетом Криштиану Роналду – все думали, что это француз был жертвой насилия Криша, а не Кэтрин Майорга.

Но все эти годы рядом с Роналду Бензема исправно забивал. В 2018-м Карим открыл счет голам в Лиге чемпионов. Центрфорвард открылся под передачу от Лукаса Васкеса на дальней штанге, обошел защитника пльзеньской «Виктории» Лукаша Хейду и вонзил мяч в ворота. Это его первый гол с 1 сентября – нападающий молчал 9 часов 24 минуты.

Этот сезон стал для Бензема 14-м подряд в Лиге чемпионов, в которых он отличался хотя бы раз. По этому показателю он сравнялся со звездой «Барселоны» Лионелем Месси и легендарным капитаном «Реала» Раулем Гонсалесом Бланко. Причем у Карима с Лео одинаковое число сезонов в ЛЧ, а испанец пробил 15 результативных лет в главном еврокубке.

Впервые в Лиге чемпионов Бензема забил еще в «Лионе». В ничего не значившем матче группового этапа против «Русенборга» 17-летний Карим вышел в стартовом составе и еще под 19-м номером вколотил с передачи Джона Карью.

14 сезонов спустя на счету француза уже 57 голов. Мяч в ворота «Виктории» стал для него очень важным – с его помощью Карим обошел Руда ван Нистелроя в чарте бомбардиров Лиги чемпионов. Великий голландец, забивавший за ПСВ, «МЮ» и «Реал», настрелял 56 банок (4 – в квалификации).

Величие Бензема состоит в том, что Ван Нистелрой трижды был лучшим снайпером турнира с «Юнайтед» – в сезонах-2001/02, 2002/03 и 2004/05. Карим же жил и живет в эпоху Роналду и Месси и ни разу не приближался к лидерству среди главных бомбардиров.

В рейтинге самых результативных Бензема уступает Кришу, Лео и Раулю.

Роналду возглавляет список лучших голеадоров со 120 банками. Кстати, у него нет 14 подряд результативных сезонов. При том, что он старше Карима на два года, в Лиге чемпионов-2005/06 Криш забивал лишь в квалификации венгерскому «Дебрецену». Даже если засчитать отборочные матчи, Криштиану не отличался в этом розыгрыше за «Ювентус». Итого: 12 сезонов с голами в основной стадии Лиге чемпионов.

Карим Бензема, Криштиану Роналду («Реал Мадрид»)Eurosport

Кариму до третьего места ему не хватает еще 15 мячей. Вполне посильная задача – например, в двух предыдущих сезонах француз намайнил 12 голов, и это при ощутимом влиянии Роналду. До Криша с Лео, наверное, уже не дотянуться, но быть третьим среди лучших из лучших Бензема точно заслужил.

«Реал» (Мадрид) – «Виктория» (Пльзень) – 2:1

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