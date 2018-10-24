Роналду снова победил «МЮ» на «Олд Траффорд». Но его там все равно любят

Возвращение Роналду на «Олд Траффорд» – одна из главных тем вторничной части Лиги Чемпионов. После секс-скандала и нелепой ничьи с «Дженоа» ностальгический визит в город, где игрок стал звездой – то, что нужно. «МЮ» благодарен Кришу за три чемпионских титула и ЛЧ-2008, он отвечает клубу взаимностью. В прошлый раз Криштиану играл здесь в марте 2013-го, когда «Реал» и «Манчестер» встречались в 1/8 финала. Тогда он забил победный гол, но праздновать его не стал.

«Возвращение в Манчестер вызывает у меня множество эмоций. Я выиграл здесь много трофеев и получал фантастичесую поддержку от болельщиков. Как и четыре года назад в «Реале», я не буду праздновать гол в ворота «МЮ», – сказал Роналду за день до игры.

«Добро пожаловать обратно, Криштиану!» - поприветствовала игрока бывшая команда в твиттере.

Продавцы атрибутики перед игрой зарабатывали на шарфах, отображающих принадлежность Криштиану к обоим клубам. Без сомнений, на матче ожидалось множество его персональных болельщиков.

А подтвердилась эта гипотеза уже на четвертой минуте. «Манчестер» готовился исполнять штрафной, когда на поле выбежал парнишка. К кому он побежал, догадаться несложно. Но не добежал – стюарды повалили его, как в американском футболе. Но Криш сам подошел к бедолаге и дал «пять». Как обычно, попросив охрану не быть слишком жесткой.

План по сдерживанию Роналду – единственное, что сделал Жозе Моуринью. «МЮ» был абсолютно не готов к противостоянию с «Ювентусом», но Криштиану за 93 минуты коснулся мяча от силы шесть-семь раз. Впрочем, когда это происходило, становилось очень опасно.

Единственный гол был забит именно после его подачи с правого фланга в штрафную. Криш был везде – слева, справа, в центре. Когда он встал в любимую позу перед штрафным, «Олд Траффорд» загудел. Наверное, впервые в его адрес. Де Хеа справился с ударом. А потом потащил еще раз с игры – после трех голов на ЧМ испанец долго готовился к новой встрече с обидчиком.

Следующий реальный шанс забить был уже на последней добавленной минуте. Манкунианцы увлеклись финальной атакой, но за Роналду все-таки успели и заблокировали. Криш впервые остался без голов в ворота «Манчестера» в ЛЧ. Но это неважно: «Юве» все равно победил.

Напоследок был еще один фанат, пожелавший лично выразить респект. Криштиану еще долго хлопал болельщикам после матча, а они пели «Вива Роналду».

Он еще вернется.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме