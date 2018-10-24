Печаль «МЮ», провалы «Шахтера» и ЦСКА, старость «Баварии». Весь декаданс Лиги чемпионов во вторник

Голы: Мартинес 61’, Левандовский 63’

Что нужно знать: «Бавария» добыла важную в турнирном и психологическом плане победу, но сделала это как-то лениво. Похоже, все дело в возрасте состава. Только четыре мюнхенских футболиста, вышедших на поле, младше 27 лет: Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Леон Горецка и Серж Гнабри. Пора заняться обновлением состава уже сейчас или клуб ждет тяжелая смена поколений.

Что нужно увидеть: Роберт Левандовский завершил прекраснейшую комбинацию и забил 30-й гол за отдельно взятый клуб в турнире – поляк стал 11-м футболистом, который достиг такой отметки.

Цифры матча: 119. Столько секунд продержался счет 0:1.

Голы: Оаро 55' (П) – Батшуайи 26'

Что нужно знать: Швейцарцы творят историю. Парни из «Янг Бойз» пробили «Валенсию» – это первый гол команды в Лиге чемпионов. Для заветного события потребовалось аж 34 удара. У «Валенсии» с голами тоже скудно – Миши Батшуайи прервал сухую серию «летучих мышей», которая длилась 494 минуты.

Что нужно увидеть: Батшуайи продолжает нервировать болельщиков «Челси», которому принадлежит. Бельгиец будто создан для аренд.

Цифры матча: 6. Безвыигрышная серия «Валенсии» в Лиге чемпионов достигла дьявольской отметки.

Голы: Мазрауи 90’

Что нужно знать: В прошлом туре «Аякс» бессовестно расстреливал Мануэля Нойера, а теперь не пощадил вратаря «Бенфики». Особенно голландцы щемили во втором тайме: активничали Хаким Зиех и Донни Ван де Бек. Дожали благодаря 20-летнему марокканцу Нуссеру Мазрауи – «Баварии» забил тоже он. Амстердамцы не проигрывают в ЛЧ уже три матча, в последний раз такое случалось в сезоне-1995/96. Тогда команда дошла до финала турнира.

Что нужно увидеть: Гол «Аякса» хорошо отражает суть матча: мяч упорно не хотел влетать в ворота и сдался лишь под самый конец.

Цифры матча: 7. Ни у одной голландской команды с сезона-2006/07 не было так много очков после трех туров.

Голы: Сильва 30’ Лапорт 35’, Силва 70’

Что нужно знать: Ребята Пепа Гвардиолы играли в Харькове, но вели себя как в Манчестере. Впервые в еврокубках «Шахтер» проиграл английской команде дома – до этого было пять побед и две ничьи в матчах с «Челси», «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Фулхэмом» и все тем же «Сити».

Что нужно увидеть: Кевин де Брюйне первый раз после травмы оказался в старте и выписал с углового ассист на Эмерика Лапорта.

Цифры матча: 1. «Шахтеру» удалось не пропустить только в одной игре Лиги чемпионов из последних 18.

Голы: Крамарич 32’, 47’, Жоэлинтон 90’ – Траоре 26’, Ндомбеле 59’, Депай 67’

Что нужно знать: «Лион» все больше напоминает ту силу, которая в нулевых стабильно останавливала «Реал». В трех турах «ткачи» ни разу не проиграли и наколотили семь мячей. Третий гол в ворота «Хоффенхайма» соорудил Мемфис Депай, который тоже хочет вернуться на топ-уровень – последний раз голландец забивал в ЛЧ три года назад.

Что нужно увидеть: Жоэлинтон подарил команде Юлиана Нагельсмана ничью, но сделал это немного из офсайда.

Цифры матча: 4. «Хоффенхайм» – четвертая немецкая команда в истории ЛЧ, которая ни разу не победила в трех стартовых матчах.

Голы: Бензема 11’, Марсело 55’ – Грозовски 78’

Что нужно знать: Спустя восемь матчей молчания Карим Бензема все-таки забил и установил несколько солидных достижений. Француз поразил чужие ворота в ЛЧ в 14-м сезоне подряд – таким похвастаться могут только Лео Месси и Рауль. Гол стал 57-м в турнире – Бензема обогнал Руда ван Нистелроя и внезапно расположился на четвертой строчке в списке лучших бомбардиров.

Что нужно увидеть: Решающий мяч вонзил Марсело, но смак эпизода – эффектный пас Гарета Бэйла.

Цифры матча: 57. «Реалу» проиграли в Лиге чемпионов уже почти шесть десятков разных клубов – абсолютный рекорд.

Голы: Джеко 30’, 43’, Ундер’50

Что нужно знать: Уступив в первом туре «Реалу» со счетом 0:3, «Рома» решила подтянуть статистику забитых и пропущенных и отгрузила «Виктории» и ЦСКА восемь мячей. Пять голов на счету неугомонного Эдина Джеко – больше на групповой стадии не забил никто. Армейцы пытались остановить эту машину, но босниец слишком крут.

Что нужно увидеть: Илья Помазун достойно заменил Игоря Акинфеева. Все, что залетело – практически без шансов.

Цифры матча: 29. Перед первым голом Эдина Джеко случилась прелюдия длиной в 29 пасов.

Голы: Дибала 17’

Что нужно знать: Паоло Дибала вывел «Ювентус» вперед еще до экватора первого тайма, предоставив Жозе Моуринью достаточно времени, чтобы придумать, как переломить игру. Но португалец решил кардинально ничего не менять и за весь матч не сделал ни одной замены. В результате «Юве» увез с «Олд Траффорд» первую победу с 1996 года. Тогда у «бьянконери» отличился тоже 10-й номер – Алессандро дель Пьеро.

Что нужно увидеть: Криш приложил ногу к победе: голевой момент возник благодаря его прострелу с правого фланга.

Цифры матча: 6. В последний раз так же мало ударов в домашнем матче ЛЧ «Юнайтед» нанес в апреле 2014-го по воротам «Баварии».

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен