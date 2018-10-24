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Жозе Моуринью: «Бонуччи и Кьеллини могут преподавать в Гарварде мастерство игры в защите»

Моуринью: «Бонуччи и Кьеллини могут преподавать в Гарварде мастерство игры в защите»
Eurosport

1 час назадОбновлено 9 мин. назад

Португалец отдал должное туринской стене.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил игру защитников «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини в матче Лиги чемпионов-2018/19.

«Мистер Бонуччи и мистер Кьеллини могут преподавать в Гарварде мастерство игры в центре защиты. Они были невероятны. Просто невероятны», – цитирует Жозе Evening Standard.

  • «Ювентус» победил на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Пауло Дибалы.
  • Туринцы лидируют в таблице группы H с 9 очками. «МЮ» имеет 4 очка после трех игр и занимает второе место в квартете.
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