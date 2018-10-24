Twitter

Жозе Моуринью в ответ на оскорбления напомнил фанатам «Ювентуса» о требле с «Интером»

Жозе в ответ на оскорбления напомнил фанатам «Ювентуса» о требле с «Интером»
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Ему определенно понравился этот жест.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса» во время матча Лиги чемпионов.

Итальянские фаны оскорбляли Моуринью, выкрикивая «Моуринью – дерьмо, Моуринью – сукин сын». В ответ Жозе показал итальянцам три пальца, которые, скорее всего, означают требл с «Интером» в сезоне-2009/10. «Ювентус» за всю историю ни разу не оформил требл.

  • Несколькими днями ранее Моуринью уже показывал три пальца фанатам «Челси», заставляя их вспомнить о трех чемпионствах клуба под руководством Особенного.
  • «Ювентус» в сезонах-2014/15 и 2016/17 был близок к треблу, но неизменно проигрывал в финале Лиги чемпионов.
  • «Юве» обыграл на выезде «дьяволов» – 1:0.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Самые сочные моменты голевой перестрелки «Сент-Луиса» и «Виннипега»

03:09
Популярные видео
Варламов отразил 29 бросков, стал третьей звездой дня и принес «Колорадо» победу
 478 просмотров22 ч
Сила расстановки. Как Роналду играл у Моуринью и конфликтовал с ним в «Мадриде»
6 905 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться