Жозе Моуринью в ответ на оскорбления напомнил фанатам «Ювентуса» о требле с «Интером»
Ему определенно понравился этот жест.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса» во время матча Лиги чемпионов.
Итальянские фаны оскорбляли Моуринью, выкрикивая «Моуринью – дерьмо, Моуринью – сукин сын». В ответ Жозе показал итальянцам три пальца, которые, скорее всего, означают требл с «Интером» в сезоне-2009/10. «Ювентус» за всю историю ни разу не оформил требл.
- Несколькими днями ранее Моуринью уже показывал три пальца фанатам «Челси», заставляя их вспомнить о трех чемпионствах клуба под руководством Особенного.
- «Ювентус» в сезонах-2014/15 и 2016/17 был близок к треблу, но неизменно проигрывал в финале Лиги чемпионов.
- «Юве» обыграл на выезде «дьяволов» – 1:0.
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