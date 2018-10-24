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Гвоздь от Карима Бензема и черпачок от Марсело в непростой победе «Реала» над «Викторией»

Гвоздь от Бензема и черпачок от Марсело в непростой победе «Реала» над «Викторией»
Eurosport

1 час назад

Лопетеги стало немного спокойнее.

Мадридский «Реал» обыграл «Викторию» в матче третьего тура Лиги чемпионов со счетом 2:1.

На 11-й минуте Карим Бензема замкнул кросс Лукаса Васкеса мощным ударом головой.

Удвоил преимущество испанцев бразилец Марсело, легко перекинувший мяч через кипера чехов.

Один гол на 78-й минуте отыграл Грошовски, уложив мяч в притирку со штангой.

  • Бензема обогнал Ван Нистелроя и вышел на четвертое место в списке бомбардиров ЛЧ за все время – 57 мячей.
  • «Реал» одержал первую победу за шесть матчей.
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