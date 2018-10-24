Ужасные привозы, дубль Андрея Крамарича и 6 голов в суровой сече «Хоффенхайма» с «Лионом»

«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:3.

Начало феерии положил полузащитник гостей Бертран Траоре, воспользовавшийся грубой ошибкой защитников.

Уравнял положение на поле Андрей Крамарич, с близкого расстояния расстрелявший кипера «Лиона».

Он же в начале второго тайма принял мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием послал в сетку.

Равенство восстановил Танги Ндомбеле, мощно пробив в ближний угол. Оливер Бауманн явно мог сыграть получше.

А затем пришла очередь Мемфиса Депая завершить быструю контратаку французов точным ударом в дальний угол.

Хоффенхайм ушел от поражения в добавленное время. С линии вратарской мяч в ворота Лиона занес Жоэлинтон.

«Лион» с пятью очками занимает второе место в группе F.

«Хоффенхайм» идет третьим с двумя баллами после трех матчей.

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