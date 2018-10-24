Ужасные привозы, дубль Андрея Крамарича и 6 голов в суровой сече «Хоффенхайма» с «Лионом»
Самый веселый матч дня.
«Хоффенхайм» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов со счетом 3:3.
Начало феерии положил полузащитник гостей Бертран Траоре, воспользовавшийся грубой ошибкой защитников.
Уравнял положение на поле Андрей Крамарич, с близкого расстояния расстрелявший кипера «Лиона».
Он же в начале второго тайма принял мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием послал в сетку.
Равенство восстановил Танги Ндомбеле, мощно пробив в ближний угол. Оливер Бауманн явно мог сыграть получше.
А затем пришла очередь Мемфиса Депая завершить быструю контратаку французов точным ударом в дальний угол.
Хоффенхайм ушел от поражения в добавленное время. С линии вратарской мяч в ворота Лиона занес Жоэлинтон.
- «Лион» с пятью очками занимает второе место в группе F.
- «Хоффенхайм» идет третьим с двумя баллами после трех матчей.