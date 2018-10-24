Пострадавшему при поломке эскалатора болельщику ЦСКА не потребовалась ампутация ноги

По уточненным данным 20 человек пострадали в результате поломки эскалатора в римском метро перед матчем «Рома» – ЦСКА.

16 пострадавших из России, еще четверо – граждане Украины. Среди россиян трое находятся в тяжелом состоянии, восьмерых уже выписали. Не подтвердилась информация, что один из болельщиков потерял ногу. Итальянским врачам удалось сохранить ногу, ампутация не потребовалась, сообщает «Р-Спорт».

Информация о ножевом ранении одного из фанатов ЦСКА тоже не подтвердилась.

«Рома» разгромила ЦСКА со счетом 3:0.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте