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Пострадавшему при поломке эскалатора болельщику ЦСКА не потребовалась ампутация ноги

Пострадавшему при поломке эскалатора болельщику ЦСКА не потребовалась ампутация ноги
Р-Спорт

1 час назад

Самые страшные новости оказались неправдой.

По уточненным данным 20 человек пострадали в результате поломки эскалатора в римском метро перед матчем «Рома» – ЦСКА.

16 пострадавших из России, еще четверо – граждане Украины. Среди россиян трое находятся в тяжелом состоянии, восьмерых уже выписали. Не подтвердилась информация, что один из болельщиков потерял ногу. Итальянским врачам удалось сохранить ногу, ампутация не потребовалась, сообщает «Р-Спорт».

  • Информация о ножевом ранении одного из фанатов ЦСКА тоже не подтвердилась.
  • «Рома» разгромила ЦСКА со счетом 3:0.
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