«Барселона» без Месси против «Интера»: перед матчем группового этапа Лиги чемпионов

Противостояние с «Барселоной» – ключевое для «Интера» в этой ЛЧ. Если итальянцы зацепят очки с каталонцами, то, скорее всего, пробьются в плей-офф. «Тоттенхэм» отстает на шесть баллов и уже проиграл «Барсе», так что все решится в играх с парнями Вальверде – Спаллетти останется только не подарить очки ПСВ, а преимущество над «Тоттенхэмом» уже есть.

«Барса» тоже не против решить все проблемы заранее. После победы на «Уэмбли» каталонцы практически устранили «Тоттенхэм» – остается разобраться с «Интером», и плей-офф в кармане.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Барсы» галактическая проблема – не сыграет Лео, получивший травму руки в битве с «Севильей». Скорее всего, аргентинец пропустит оба матча с миланцами. Еще Вальверде не рассчитывает на травмированных Вермалена и Умтити – это уже вызвало проблемы в центре обороны.

Последнюю тренировку пропустил Суарес, но с ним все нормально – его отпустили к жене, которая родила страйкеру третьего ребенка.

«Интер» тоже лишился важного бойца прямо перед матчем – в дерби с «Миланом» Билья доломал Наинголлана. Есть проблемы у хорватов – повреждения у Перишича и Брозовича. Марцело травмировался в первом тайме дерби, но весь перерыв крутил педали на велике, чтобы мышцы не остыли, и продолжил игру. Мужик!

Форма

На выходных оба клуба провели серьезные матчи: «Барса» рубилась с «Севильей», а «Интер» – с «Миланом». «Нерадзурри» победа досталась очень сложно и очень поздно – решающий мяч влетел на 92-й минуте. У «Барсы» все получилось намного проще – 4:2.

Но форма каталонцев все равно сомнительная, ведь победа над «Севильей» стала первой за последние пять матчей Примеры. Хотя это не мешает каталонцам идти на первом месте.

«Интер» забуксовал на старте Серии А, но уже выдал пять побед подряд. «Черно-синие» поднялись на третье место и набрали солидный ход.

«Барселона» – «Севилья»Eurosport

Кто что сказал

Эрнесто Вальверде главный тренер «Барселоны»: «Я рассматриваю много вариантов, как заменить Месси. У нас много игроков, которые могут выступить на его позиции. Мы можем поменять схему. Конечно, все будут гадать об этом, в том числе и тренер соперников. Но я не собираюсь ему помогать.

Когда теряешь столь важного игрока, нужно сделать так, чтобы ответственность за его замену не ложилась лишь на одного футболиста. Необходимо всей командой сделать так, чтобы отсутствие Месси сказывалось как можно меньше.

Впереди у нас важные матчи, и мы с нетерпением ждем их. Некоторое время мы будем без Лео, и нам будет очень не хватать его». (официальный сайт УЕФА)

Лучано Спаллетти, главный тренер «Интера»: «В команде вроде «Барселоны» есть талантливые игроки на каждой позиции. У них один из сильнейших составов в мире. Они фавориты, но нам нужно верить в себя. Необходимо выйти на поле со всей той любовью, которую мы испытываем к нашему виду спорта

Любой, кому доверят заменить Месси, постарается показать лучшие качества. Лео делает невероятные вещи. Но вся «Барселона» умеет держать мяч и знает, как находить нужные ответы на вопросы любого оппонента».

Лицом к лицу

«Барса» выиграла 3 из шести матчей против «Интера» (две ничьи и одна поражение).

Каталонцы не проигрывают итальянцам дома уже 13 матчей кряду (10 побед и 3 ничьи). Последним «Барсу» на «Камп Ноу» огорчил «Юве» – это случилось в далеком 2003-м.

«Барселона» выиграла 25 из 27 последних домашних матчей ЛЧ. Серия началась после поражений от «Баварии», и за это время «сине-гранатовые» вонзили соперникам 85 мячей.

В этой ЛЧ «Интер» выиграл 2 матча, пропустив первым. Больше волевых побед подряд в одном розыгрыше было у «МЮ» (3 в 2012-м) и «Реала» (4 в 2017-м).

Месси забил 65 мячей в 65 матчах группового этапа ЛЧ. В девяти последних – 17.

В семи играх против итальянских клубов на «Камп Ноу» Лео вонзил 10 банок.

Лионель МессиPA Sport

Люди в черном

Встречу обслужат румынские друзья Овидиу Хацегана. В 2018 году 38-летний рефери работал на двух матчах ЛЧ: в прошлом розыгрыше «Бавария» разгромила «Бешикташ» (5:0), в этом – ЦСКА шокировал «Реал» (1:0).

Хацеган судил «Барсу» в 2017-м – тогда «блауграна» справилась со «Спортингом» (1:0).

В центре внимания

Покажет класс

На старте сезоне у «Барселоны» большие проблемы в обороне – от реальных неприятностей каталонцев спасает отличная форма Тер Штегена. Хуже всех пока Пике, который уже допустил несколько результативных ошибок. Против него выйдет Икарди – человек, который по движению в штрафной превосходит всех в Европе. Зацените его открывания, это же бомба.

Обделается

Дембеле думает, что он крутой, но француз все еще много ошибается – особенно в центре поля при ненужных финтах. Такие ошибки делают «Барсу» уязвимой для контратак, а это оружие «Интера». «Нерадзурри» мощно и высоко прессингуют: прибили этим «Тоттенхэм» и «Милан». В отсутствие Месси Спаллетти сыграет агрессивнее и смелее.

Мауро Икарди, «Интер» – «Милан»LaPresse

Котировки букмекеров

«Барса» потерял Месси, но все равно остается безоговорочным фаворитом матча. Странно, ведь «Интер» сейчас на ходу и опасен для любого клуба. Это шанс для хорошего заработка.

Победа «Барселоны»: 1,568

Ничья: 4,42

Победа «Интера»: 6,15

Ориентировочные составы

«Барселона»

«Интер»

Вопрос дня

Как «Барселона» справится без Месси? Опрос 341 голосов Победит Только ничья Проиграет

Здесь знают, кто заменит Месси

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