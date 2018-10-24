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Болельщики «МЮ» проводили Криштиану Роналду стоячей овацией и песней Viva Ronaldo

Фаны «МЮ» проводили Криштиану стоячей овацией и песней Viva Ronaldo
Eurosport

10 мин. назад

Уважение, которое не купишь.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» тепло поприветствовали нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов.

Футболиста, который стал звездой именно на «Олд Траффорд», проводили с поля овацией. Часть болельщиков спела в честь португальца Viva Ronaldo.

  • «Ювентус» победил со счетом 1:0. Роналду поучаствовал в голевой атаке, но впервые не забил «дьяволам» в Лиге чемпионов.
  • Криштиану выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В английском клубе Рон получил первый «Золотой мяч» и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Роналду снова победил «МЮ» на «Олд Траффорд». Но его там все равно любят

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