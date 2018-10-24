Глава МВД Италии: «Десятки пьяных псевдоболельщиков ЦСКА творили бардак в метро»

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини поделился собственным видением инцидента в римском метро, где пострадали российские болельщики.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», – сказал Сальвини радиостанции RTL.

При этом глава ведомства согласился с ведущим, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами и что он ждал большего от властей города.

По информации Repubblica, фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе, чем спровоцировали поломку.

В инциденте пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.

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