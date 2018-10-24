Массимилиано Аллегри сделал из «Ювентуса» новый «Реал». Жозе Моуринью привычно поплыл

Моуриньо сыграл сыграл против «Юве» так же, как против «Челси». Зря.

«Ювентус» владел мячом, как «Реал» Зидана. Вышло круто.

Лукаку ни в чем не виноват.

«Юнайтед» плох в обороне. Виновата персональная опека.

План на игру

На предматчевой пресс-конференции Аллегри был откровенен: «Мы сыграем в четыре защитника, потому что хотим связать «Юнайтед» персональной опекой в центре поля». Две базовые схемы «Ювентуса» – 3-5-2 и 4-3-3 – предполагают трех человек в центре поля. Наверное, Аллегри имел в виду, что два игрока на каждом из флангов (главное отличие 4-3-3 от 3-5-2) отвлекут крайних полузащитников «Юнайтед» от помощи центрхавам, создадут численное равенство (три против трех) в центре и облегчат продвижение мяча через эту зону.

Слова Аллегри доказывают: итальянский коуч предполагал, что «Юнайтед» сыграет с тремя центральными полузащитниками. Скорее всего, команда его аналитиков разбирала соперника еще до матча с «Челси» – первого в сезоне, где «Манчестер» перешел на 4-4-2. Кажется, Моуринью на самом деле остался доволен выступлением команды в последней игре. Он не поменял не только тактику, но и план на матч. «Юнайтед» встречал и «Челси», и «Ювентус» у центра поля, но не оказывал давления на соперника. Даже детали остались неизменными: Мата все так же зачастую (не всегда!) опекал плеймейкера противоположной команды (Жоржиньо и Пьянича).

Как именно «Ювентус» стал «Реалом»

14 ударов «Ювентуса» – немного обман, потому что большинство из них были не очень опасными. За матч итальянские доминаторы создали только один стопроцентный момент – и он закончился голом. Это не означает, что «Юве» играл плохо. Просто его главное достижение даже в этом матче – контроль темпа игры и блокирование соперника. К концу первого тайма туринцы владели мячом 67% времени, но это была скорее оборонительная, чем атакующая фишка.

Новый «Ювентус» контролирует игру тем же способом, что и «Реал» Зидана – за счет перенасыщения зоны рядом с мячом. Туда стягиваются не только центральные защитники и Пьянич – зачастую на одну горизонтальную линию к ним опускались Бетанкур, Матюиди и даже один из крайних защитников или Куадрадо. На картинке – ситуация, когда шесть игроков «Ювентуса» находятся перед почти всем оборонительным блоком «МЮ». Конечно, так было не всегда, но ситуация показательная.

Шесть игроков «Ювентуса» находятся перед почти всем оборонительным блоком «МЮ»Eurosport

Гвардиола пришел бы в ужас от такой атакующей структуры: он считает, что выход из обороны в атаку должен осуществляться в ситуации +1 человек на задней линии, но никак не +5, как на этой картинке. По его мнению, это снижает атакующий потенциал команды. «Ювентус» действительно нечасто взламывал оборону «МЮ» через центр. Но этого и не требовалось.

После забитого гола и до 80-й минуты туринцы уверенно контролировали мяч благодаря такой формации, а редкие попытки прессинга «Юнайтед» оказывались неудачными.

Главные проблемы «Манчестер Юнайтед» те же

Основные проблемы в обороне «Юнайтед» переносятся из матча в матч. В той или иной степени «Ювентус» воспользовался каждой из них. Самый важный недочет системы Моуриньо – чрезмерные персональные ориентировки игроков центра поля. Пока полузащитники большинства команд в обороне ориентируются на определенное пространство, полузащитники «МЮ» накрывают конкретных игроков. Как правило, соперник пользуется этим так: игрок, которого опекают Погба, Мата или Матич, уводит оппонента из центральной зоны, куда синхронно врывается кто-то другой.

Пьянич уводит Матича из зоныEurosport

Криш получает мяч в свободной зоне. Матич не успевает накрытьEurosport

Вторая проблема – тоже следствие персональной опеки, только уже на индивидуальном уровне. Главная особенность такой системы – ее реактивная сущность. Игрок следует за оппонентом, а не двигается в зависимости от положения мяча или партнеров. Из-за этого у соперника всегда есть несколько лишних секунд, ведь он начинает рывок раньше, чем преследующий его игрок. Забитый мяч – идеальный пример подобной ситуации. Роналду оказался на позиции крайнего правого нападающего: ситуативно против него должен был играть Марсьяль. Француз отработал до конца, но уступил португальцу несколько сантиметров, потому что начал забег позже.

Параллельно несколько метров Дибале уступил Матич, а во втором тайме похожие ошибки допускали Погба, Рэшфорд и снова Марсьяль. Возможно, дело в модели игры, требующей постоянного переключения и покрытия слишком больших пространств, а не в игроках.

Наконец, оборонительная система «Юнайтед» совсем не заботится о том, чтобы мешать защитникам соперника действовать с мячом, как они хотят. Лукаку перекрывал лишь одного из защитников, а Мата – кого-то из опорников. Кьеллини и Бонуччи беспрепятственно отдавали передачи или двигали мяч вперед на дриблинге – и эта проблема может случиться у «Юнайтед» против любого соперника с хорошими защитниками.

Второй тайм доказывает: у «МЮ» были шансы

На пресс-конференции после матча Моуринью заявил, что команда провела второй тайм лучше и заслужила как минимум ничью. Это глупость: единственный отрезок, где «МЮ» действительно доминировал – между 75-й и 85-й минутой. Какое-то время команда Моуринью играла агрессивнее и прямолинейнее – это могло дать результат. «Ювентус» поплыл под высоким прессингом так же, как месяц назад с «Наполи», а после обреза Бонуччи Погба зарядил мяч в штангу.

В теории интенсивный прессинг все 90 минут – лучший из возможных планов против «Ювентуса». Моуринью ошибочно посчитал матч с «Челси» удачным (согласно продвинутой статистике, «Юнайтед» должен был проиграть) и отказался от прессинга в пользу оборонительной надежности.

Это была ошибка.

В формате твита

Лукаку – заложник Моуринью. После матча Моуринью прошелся не только по его навыкам форварда, но и по игре на команду. Возможно, Лукаку сейчас не в порядке, но ответственность за это несет только португалец. Все атаки «Юнайтед» заканчиваются на Ромелу не потому, что он не видит поле, а потому что ему банально некому давать пас. А точки, в которых он получает мяч, слишком неудобны для удара.

Ромелу ЛукакуGetty Images

Аллегри показал крутость гейм-менеджмента. Несмотря на уверенное лидерство, Аллегри внимательно следил за игрой: как только Дибала устал и перестал отрабатывать в обороне, он был заменен на Бернардески. А чтобы справиться с финальным навалом «Юнайтед», на поле вышел третий центральный защитник Бардзальи. Он должен был снимать воздух.

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