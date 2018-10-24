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«Здорово видеть вас в хорошей форме!» Милейшее фото Криштиану Роналду с сэром Алексом Фергюсоном

«Здорово видеть вас в хорошей форме!» Милейшее фото Криштиану с сэром Алексом
Eurosport

37 мин. назад

Главный тренер в его жизни после Анатолия Бышовца.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фото с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Великолепный тренер и, что еще важнее, замечательный человек. Он многому меня научил на поле и вне его. Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!» – написал Роналду в инстаграме.

  • Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг в мае 2018 года.
  • Роналду играл под его руководством с 2003 по 2009 год.
  • Последнее возвращение Криштиану «Олд Траффорд» принесло победу «Ювентусу» – 1:0. Роналду поучаствовал в голевой атаке.

Роналду снова победил «МЮ» на «Олд Траффорд». Но его там все равно любят

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