«Здорово видеть вас в хорошей форме!» Милейшее фото Криштиану Роналду с сэром Алексом Фергюсоном
Главный тренер в его жизни после Анатолия Бышовца.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил фото с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
«Великолепный тренер и, что еще важнее, замечательный человек. Он многому меня научил на поле и вне его. Здорово видеть вас в хорошей форме, босс!» – написал Роналду в инстаграме.
- Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг в мае 2018 года.
- Роналду играл под его руководством с 2003 по 2009 год.
- Последнее возвращение Криштиану «Олд Траффорд» принесло победу «Ювентусу» – 1:0. Роналду поучаствовал в голевой атаке.
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