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Владимир Стогниенко: «Вранье, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе»

Стогниенко: «Вранье, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе»
Eurosport

20 мин. назад

Владимир раскрыл подробности.

Журналист Владимир Стогниенко рассказал подробности инцидента в римском метро с болельщиками ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов.

«Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим – выздоровления.

Говорит, что прыгали – вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», – написал Стогниенко в твиттере.

  • По информации Repubblica фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе, чем спровоцировали поломку. Эту версию озвучил и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
  • В инциденте пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.
  • «Рома» обыграла ЦСКА со счетом 3:0.
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