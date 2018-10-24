Владимир Стогниенко: «Вранье, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе»

Журналист Владимир Стогниенко рассказал подробности инцидента в римском метро с болельщиками ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов.

«Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим – выздоровления.

Говорит, что прыгали – вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», – написал Стогниенко в твиттере.

По информации Repubblica фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе, чем спровоцировали поломку. Эту версию озвучил и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

В инциденте пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.

«Рома» обыграла ЦСКА со счетом 3:0.

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