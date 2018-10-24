Игрок «Реала» Марсело – журналистам: «Кризиса нет, вы просто завидуете, потому что не умеете играть»

Защитник «Реала» Марсело после победы в матче ЛЧ над «Викторией» (2:1) поддержал тренера Хулена Лопетеги и опроверг слухи о возможной смене клуба.

«Лопетеги – замечательный тренер. Он хорошо выполняет работу. Тяжело не выигрывать, но это журналисты говорят о кризисе. Вы журналисты хотите навредить атмосфере в команде. Вы просто завидуете, потому что не умеете играть в футбол.

Я посвятил свой гол тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу. Он мне нравится, к тому же у него нет волос, а у меня есть. Что касается моего возможного перехода, я не слышал, чтобы были какие-то предложения. Я мадридиста до мозга костей», – цитирует Марсело Football Espana.

«Реал» до матча с «Викторией» не выигрывал пять матчей.

В качестве возможной замены Лопетеги называли Гути и тренера «Кастильи» Сантьяго Солари.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках