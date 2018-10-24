Getty Images

Игрок «Реала» Марсело – журналистам: «Кризиса нет, вы просто завидуете, потому что не умеете играть»

Марсело – журналистам: «Кризиса нет, вы просто завидуете, потому что не умеете играть»
Eurosport

42 мин. назад

Загасил так загасил.

Защитник «Реала» Марсело после победы в матче ЛЧ над «Викторией» (2:1) поддержал тренера Хулена Лопетеги и опроверг слухи о возможной смене клуба.

«Лопетеги – замечательный тренер. Он хорошо выполняет работу. Тяжело не выигрывать, но это журналисты говорят о кризисе. Вы журналисты хотите навредить атмосфере в команде. Вы просто завидуете, потому что не умеете играть в футбол.

Я посвятил свой гол тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу. Он мне нравится, к тому же у него нет волос, а у меня есть. Что касается моего возможного перехода, я не слышал, чтобы были какие-то предложения. Я мадридиста до мозга костей», – цитирует Марсело Football Espana.

  • «Реал» до матча с «Викторией» не выигрывал пять матчей.
  • В качестве возможной замены Лопетеги называли Гути и тренера «Кастильи» Сантьяго Солари.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Шедевр Кросби, ловкий ассист Малкина и 1+1 Макдэвида в схватке главных звезд НХЛ

04:29
Популярные видео
Грандиозный камбэк «Сан-Хосе» в достойной легенд битве титанов Западной конференции
 388 просмотров5 ч
Самые сочные моменты голевой перестрелки «Сент-Луиса» и «Виннипега»
 672 просмотровВчера в 12:42
А еще вам может понравиться