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Александр Головин протащил мяч через полполя и ассистировал Мусса Силла

Головин протащил мяч через полполя и ассистировал Силла
Eurosport

22 мин. назад

Российский игрок прибавляет от матча к матчу.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Брюгге» и «Монако».

Счет в игре открыл нападающий гостей Мусса Силла, которому ассистировал Александр Головин. Российский полузащитник протащил мяч со своей половины поля и выкатил его прямо под удар 18-летнему французу.

  • Это вторая голевая передача Головина в футболке «Монако» – ранее он ассистировал Радамелю Фалькао в матче Лиги 1 против «Ренна».
  • В двух стартовых турах ЛЧ «Монако» уступил «Атлетико» (1:2) и «Боруссии» (0:3).

Телевизионщики Франции вместо фото Александра Головина выставили какого-то Волан-де-Морта

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