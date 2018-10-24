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Александр Головин протащил мяч через полполя и ассистировал Мусса Силла
Российский игрок прибавляет от матча к матчу.
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Брюгге» и «Монако».
Счет в игре открыл нападающий гостей Мусса Силла, которому ассистировал Александр Головин. Российский полузащитник протащил мяч со своей половины поля и выкатил его прямо под удар 18-летнему французу.
- Это вторая голевая передача Головина в футболке «Монако» – ранее он ассистировал Радамелю Фалькао в матче Лиги 1 против «Ренна».
- В двух стартовых турах ЛЧ «Монако» уступил «Атлетико» (1:2) и «Боруссии» (0:3).
Телевизионщики Франции вместо фото Александра Головина выставили какого-то Волан-де-Морта
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