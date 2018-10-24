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Вся мощь из матча ПСВ – «Тоттенхэм»: красная Уго Льорису, фейл Тоби Алдервейрелда и 4 жирных гола
Льорис вырулил не туда и подвел команду.
ПСВ и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2.
Счет в игре открыл нападающий ПСВ Ирвинг Лосано, воспользовавшийся грубой ошибкой Тоби Алдервейрелда.
Положение выровнял полузащитник «шпор» Лукас Моура – бразильцу сильно помог рикошет.
Во втором тайме «Тоттенхэм» вышел вперед: Кристиан Эриксен навесил, Харри Кейн забил.
Перцу в матч добавил капитан англичан Уго Льорис – чемпион мира выбежал из ворот и жестко подкатился под Лосано. Арбитр вынул красную карточку.
Игра в большинстве принесла ПСВ нужный результат: Люк де Йонг изящно послал мяч в сетку после корявого удара Пабло Росарио.
- После трех туров на счету ПСВ и «Тоттенхэма» по одному очку.
- Помимо них, в группе B выступают «Барселона» (6 очков после двух игр) и «Интер» (6 очков после двух игр).
Головин протащил мяч через полполя и ассистировал Силла