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Салах, Фирмино и Мане раздербанили сербов на кусочки. Кликай и посмотри все голы
«Ливерпуль» поднялся на первое место.
«Ливерпуль» обыграл «Црвену Звезду» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:0.
Счет в игре открыл бразилец Роберто Фирмино, которому ассистировал капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон.
Преимущество «красных» удвоил Мохамед Салах: египтянин принял мяч в штрафной и нанес мощный удар – голкипер не спас.
В начале второго тайма Садио Мане заработал пенальти, а Салах его реализовал.
Под конец игры забил и сам Мане – голевую передачу на сенегальца выполнил Дэниел Старридж.
- «Ливерпуль» набрал шестое очко. Команда Юргена Клоппа занимает первую строчку в группе C.
- Вторым идет «Наполи» с пятью баллами. На счету «ПСЖ» 4 балла, на счету «Црвены Звезды» – один.
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