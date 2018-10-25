Салах, Фирмино и Мане раздербанили сербов на кусочки. Кликай и посмотри все голы

«Ливерпуль» обыграл «Црвену Звезду» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:0.

Счет в игре открыл бразилец Роберто Фирмино, которому ассистировал капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон.

Преимущество «красных» удвоил Мохамед Салах: египтянин принял мяч в штрафной и нанес мощный удар – голкипер не спас.

В начале второго тайма Садио Мане заработал пенальти, а Салах его реализовал.

Под конец игры забил и сам Мане – голевую передачу на сенегальца выполнил Дэниел Старридж.

«Ливерпуль» набрал шестое очко. Команда Юргена Клоппа занимает первую строчку в группе C.

Вторым идет «Наполи» с пятью баллами. На счету «ПСЖ» 4 балла, на счету «Црвены Звезды» – один.

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