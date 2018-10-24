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Незабитый пенальти, 3 пропущенных и удаление Кверквелии – «Локомотив» с душой принял дома «Порту»

Незабитый пенальти, 3 пропущенных и удаление Кверквелии – «Локомотив» с душой принял дома «Порту»
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47 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Гости из Португалии оказались рады такому.

«Локомотив» проиграл третий матч на групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз москвичей огорчил «Порту» – 1:3.

Хотя начало встречи осталось за хозяевами: Миранчук прорвался по флангу и заработал пенальти. Бить вызвался Фернандеш, но Касильяс потащил мощный удар в правый угол.

Зато через 16 минут с точки был точен Марега. У «Локомотива» необязательным нарушением в штрафной отметился Эдер.

На 35-й полузащитник «Порту» и сборной Мексики Эррера воткнул головой второй мяч.

Шанс «Локомотиву» хотя бы на ничью подарил Антон Миранчук, который прошил Касильяса ударом из штрафной.

Но старт второго тайма для «Локо» оказался ошеломляющим: уже спустя минуту после возвращения на поле Корона убежал от соперника и точно пробил под перекладину.

Заключительные 15 минут встречи «Локомотив» провел в меньшинстве после удаления Кверквелии.

  • «Локомотив» к середине группового этапа не набрал ни одного очка, у «Порту» 7 баллов и первое место в квартете.
  • Ответный матч между командами состоится на «Драгау» 6 ноября.
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