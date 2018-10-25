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Суперстрайк Ди Марии, мегапас Кальехона и другие гиперплюшки из матча «ПСЖ» – «Наполи»
В группе C намечается мощная заруба.
«ПСЖ» сыграл вничью с «Наполи» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:2.
Счет в матче открыл Лоренцо Инсинье – роскошную передачу на итальянца отдал Хосе Кальехон.
«ПСЖ» отыгрался после прострела Томаса Мёнье и срезки в свои ворота от Мариу Мариньо.
На 77-й минуте «Наполи» вышел вперед: Дрис Мертенс выиграл борьбу у Тьяго Силвы и расстрелял ближний угол.
«ПСЖ» спас ничью уже в компенсированное время – ворота Давида Оспины роскошным ударом поразил Анхель ди Мария.
- Первое место в группе C оккупировал «Ливерпуль», набравший 6 очков.
- «Наполи» идет вторым с пятью единицами, «ПСЖ» занимает третью строчку – у парижан 4 балла.
- «Црвена Звезда» набрала одно очко и замыкает таблицу.
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