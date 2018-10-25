Суперстрайк Ди Марии, мегапас Кальехона и другие гиперплюшки из матча «ПСЖ» – «Наполи»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Наполи» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:2.

Счет в матче открыл Лоренцо Инсинье – роскошную передачу на итальянца отдал Хосе Кальехон.

«ПСЖ» отыгрался после прострела Томаса Мёнье и срезки в свои ворота от Мариу Мариньо.

На 77-й минуте «Наполи» вышел вперед: Дрис Мертенс выиграл борьбу у Тьяго Силвы и расстрелял ближний угол.

«ПСЖ» спас ничью уже в компенсированное время – ворота Давида Оспины роскошным ударом поразил Анхель ди Мария.

Первое место в группе C оккупировал «Ливерпуль», набравший 6 очков.

«Наполи» идет вторым с пятью единицами, «ПСЖ» занимает третью строчку – у парижан 4 балла.

«Црвена Звезда» набрала одно очко и замыкает таблицу.

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