Пушечка Витселя, дубль Геррейро и гол Санчо – Симеоне и «Атлетико» никогда не проигрывали так крупно

«Боруссия» разгромила «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:0.

Счет в игре ударом из-за штрафной открыл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Интрига сохранялась до 73-й минуты, а затем «Атлетико» посыпался. Второй мяч в ворота Яна Облака закинул Рафаэл Геррейру.

Контратаки «Боруссии» в этот вечер были просто шикарными – доказательством тому третий гол, автором которого стал Джейдон Санчо.

Окончательные цифры на табло установил Геррейру, воспользовавшийся ужасной ошибкой Филипе Луиса.

Диего Симеоне потерпел самое крупное поражение в качестве главного тренера «Атлетико».

Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими отдал 3 голевые передачи – по одной на Витселя, Геррейру и Санчо.

Права на Хакими принадлежат мадридскому «Реалу».

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