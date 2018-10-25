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Пушечка Витселя, дубль Геррейро и гол Санчо – Симеоне и «Атлетико» никогда не проигрывали так крупно

Пушечка Витселя, дубль Геррейро и гол Санчо – Симеоне и «Атлетико» никогда не проигрывали так крупно
Eurosport

1 час назад

Три голевых паса оформил игрок, принадлежащий мадридскому «Реалу».

«Боруссия» разгромила «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов – 4:0.

Счет в игре ударом из-за штрафной открыл бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Интрига сохранялась до 73-й минуты, а затем «Атлетико» посыпался. Второй мяч в ворота Яна Облака закинул Рафаэл Геррейру.

Контратаки «Боруссии» в этот вечер были просто шикарными – доказательством тому третий гол, автором которого стал Джейдон Санчо.

Окончательные цифры на табло установил Геррейру, воспользовавшийся ужасной ошибкой Филипе Луиса.

  • Диего Симеоне потерпел самое крупное поражение в качестве главного тренера «Атлетико».
  • Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими отдал 3 голевые передачи – по одной на Витселя, Геррейру и Санчо.
  • Права на Хакими принадлежат мадридскому «Реалу».

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