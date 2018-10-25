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Гениальная передача Суареса на гол Рафе и четкий удар Альбы – «Барса» задавила «Интер» без Месси

Гениальная передача Суареса на гол Рафе и четкий удар Альбы – «Барса» задавила «Интер» без Месси
Eurosport

1 час назад

Лео порадовался происходящему с трибуны.

«Барселона» выиграла на «Камп Ноу» у «Интера» в отсутствие Месси – 2:0.

В первом тайме каталонцы реализовали единственный достойный момент: Суарес выступил в роли распасовщика и закинул мяч в штрафную на Рафу, который был точен.

Во второй половине «Барса» имела больше возможностей, чем в первой, но забила лишь на 83-й. Фамилию на табло зажег Альба.

  • «Барселона» выиграла 3 из 3 матчей в группе и возглавляет ее с девятью очками.
  • «Интер» идет следом с шестью баллами.
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