Гениальная передача Суареса на гол Рафе и четкий удар Альбы – «Барса» задавила «Интер» без Месси

«Барселона» выиграла на «Камп Ноу» у «Интера» в отсутствие Месси – 2:0.

В первом тайме каталонцы реализовали единственный достойный момент: Суарес выступил в роли распасовщика и закинул мяч в штрафную на Рафу, который был точен.

Во второй половине «Барса» имела больше возможностей, чем в первой, но забила лишь на 83-й. Фамилию на табло зажег Альба.

«Барселона» выиграла 3 из 3 матчей в группе и возглавляет ее с девятью очками.

«Интер» идет следом с шестью баллами.

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