Мануэл Фернандеш не пожал руку Юрию Семину. У него конфликт не с тренером, а с «Локомотивом»

«Локомотив» слил третий матч подряд в Лиге чемпионов – незабитый пенальти, слепота лайнсменов, отмененный чистый гол, слабость в атаке, удаление Кверквелии при дурацкой потере и три пропущенных.

Все это было, но, возможно, причина была в другом. Мануэл Фернандеш на 66-й минуте поплелся на замену и уступил место на поле Рифату Жемалетдинову. По пути к скамейке стоял Юрий Семин. Главный тренер протянул португальцу руку, но Ману демонстративно прошел мимо и отбил пять остальным парням из запаса. Семин только махнул в спину Фернандеша рукой.

В первой половине сезона-2017/18 Ману был абсолютным лидером «Локомотива» – 1+2 в триллере со «Спартаком» (4:3) хет-трик «Злину» в Лиге Европы и переворот тремя мячами игры с «Ниццей». Зимой им справедливо интересовался миланский «Интер», а летом центрхава признали лучшим игроком железнодорожников в сезоне и вызвали в сборную Португалии на ЧМ-2018.

Мануэл Фернандеш, ПортугалияGetty Images

Все это время в «Локомотиве» помнили, что контракт Фернандеша истекает летом 2019 года. В марте комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клуб хочет продлить соглашение с Мануэлом на два сезона с той же годовой зарплатой в 3,8 млн евро.

До празднования чемпионства агент футболиста Паулу Барбоза с Фернандешем говорили репортерам одно и то же: переговоры пока не стартовали, игрок не хотел бы никуда уезжать. После титула Барбоза примерно два месяца опровергал инсайды турецкой газеты Fanatik о возвращении Мануэла в «Бешикташ», но в середине июля подтвердил: да, у «орлов» есть интерес к португальцу, проведшего в Стамбуле три года.

31 августа Паулу полыхнул свежей информацией: «Положение дел очень неприятное, такого я никогда не видел. Полная манипуляция игроком. Его пытаются выставить в не лучшем свете, говорят, что он просит огромную зарплату. Мы встречались с Эриком Штоффельсхаусом во Франкфурте, и его предложение меня удивило – Мануэлу предложили урезать зарплату на 40%». Агент предложил продление контракта на сезон и сохранение жалования, если футболист сохранит тот же уровень.

Затем Барбоза провел переговоры с Штоффельхаусом и президентом «Локомотива» Ильей Геркусом. На этой встрече спортивный директор клуба назвал Фернандеша непрофессионалом и добавил, что игрок пропускает тренировки.

После этого риторика агента и футболиста изменилась – оба активно намекали в медиа, что Ману готов покинуть клуб, если не подпишет новое соглашение, а «Бешикташ» предлагает трехлетний контракт. «Это никогда не было вопросом денег, – говорил сам Фернандеш в середине сентября. – Во-первых, я никогда не просил больше, чем зарабатываю сейчас. Во-вторых, что меня немного задевает, так это неуважение со стороны клуба – от руководителей. Как раз они – причина моего недовольства, финансовый вопрос тут ни при чем».

В октябре «Локомотив» победил ЦСКА, на правильной волне Мануэл вышел к журналистам и заявил: «Возможно, в январе меня здесь не будет». В руководстве правильно считали сигналы. Еще до спича португальца Семин публично поддержал Фернандеша и подтвердил: «Он много сделал для «Локомотива» и должен остаться».

Глава совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков спустя две недели уверил, что железнодорожники готовы к продлению соглашения: «Ману нам нужен, мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он ее человек».

Еще до игры с «Порту» к Фернандешу пробрались турецкие журналисты и спросили, что с его контрактом. «Локомотив» поступил со мной нечестно. Могу покинуть Москву в январе. За карьеру я играл во многих странах, но в Турции уникальная атмосфера. Очень скучаю по местной Суперлиге. Страсть фанатов там потрясающая», – цитирует португальца газета Aksam.

Мануэл Фернандеш празднует гол в матче «Краснодар» – «Локомотив» (twitter.com/fclokomotiv)Twitter

Все закончилось тем, что Мануэл не забил пенальти Касильясу, покинул поле на 66-й минуте и не подал руки Юрию Семину. Тренер на пресс-конференции ответил в своем стиле: «Для меня это не играет никакой роли. Это стрессовая ситуация, пожал он руку или нет – неважно. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал. Никакого конфликта не было и нет». Сам Фернандеш в микст-зоне объяснил, что просто не увидел руку Семина, и опроверг версию о ссоре с тренером.

Похоже, что с коучем Мануэл действительно не ругается, но с руководством у него гигантские терки. Да, полузащитнику уже 32, и платить почти 4 миллиона евро в год для него было бы перебором даже с учетом русской надбавки. «Локомотиву» нужно решить: или избавляться от токсичного португальца, или выписать ему жирнющий чек и избавиться от нытья в медиа.

«Локомотив» – «Порту» – 1:3

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