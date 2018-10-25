Месси привел на матч с «Интером» старшего сына. Он выделяется на фоне других детей

Лео познакомился с Антонеллой Рокуццо в девять лет. Он играл в академии «Ньюэллс Олд Бойз» и после тренировок часто зависал у Лукаса – друга из команды. Приятеля часто навещала двоюродная сестра, и в один из таких дней маленький Месси впервые увидел будущую жену, с которой закрутился детский роман. В 13 лет Лео с родителями переехал в Барселону и потерял контакт с Антонеллой, хотя в Аргентине парочка регулярно обменивалась письмами с клятвами любви до гроба.

Освоившись в клубе, десятка завел несколько любовных интрижек в Каталонии: сначала он рассчитывал на еще одну девчонку из Росарио Макарену Лемос, но у них ничего не сложилось, как и с аргентинской моделью Лусианой Саласар. Долгое время Месси окружали сплетни, но в 2009 году он зажег заголовки новостью о возлюбленной.

Пресса быстро спалила Лео с новой девушкой в Каталонии и прошерстила всю информацию о ней. После примерно восьмилетней паузы Месси вновь встретил Антонеллу, и на этот раз никуда не отпускал и, если и уезжал, то либо ненадолго, либо с ней.

Через пять лет она подарила аргентинцу первого ребенка – Тьяго. Лео пропустил тренировку перед матчем с «Сельтой» и весь день провел в роддоме. На игру десятка вышел вареным, но «Барса» справилась и без него – 3:1.

Лионель Месси, Антонелла Рокуццо, Тьяго МессиGetty Images

Лео настолько осчастливило рождение первенца, что аргентинец хотел выразить любовь к сыну любыми способами. Он набил татуировку на икроножной мышце с изображением детских ручек, под которыми парит имя Тьяго. Месси делился в инстаграме первыми шагами, носил на руках после победы в финале ЛЧ в 2015 году и проводил с сыном все свободное время.

Лео часто упоминает Тьяго в интервью и на его пятый День рождения пригласил футболистов «Барсы» с детьми: Бускетса, Маскерано, Альбу и лучшего друга Тьяго – Суареса, с которым они часто переглядываются и смеются во время мероприятий.

У малыша уже есть фан-клуб в инстаграме, где накопилось 148 тысяч подписчиком, и совместная группа в фейсбуке с сыном Пике Миланом. Тьяго уже набрал много очков медийности, плюс Лео отдал его в академию «Барсы», несмотря на нелюбовь сына к футболу: «Он не сильно любит футбол. Возможно, его пригласят в детский лагерь «Барселоны». Может, это и заставит его полюбить футбол».

На четвертый год жизни Тьяго пара ждала второго ребенка – Матео, и аргентинец выложил милый пост, как малыш целует живот Антонеллы, и написал: «Тьяго, мама и папа ждут тебя». На середине с семьей Лео случилась неприятность: беременная жена попала больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Как только футболист прибыл в больницу, его успокоили насчет здоровья плода и любимой.

Во время рождения второго сына Месси уехал в роддом вместо тренировки перед чемпионским матчем с «Атлетико». В этот раз «Барса» победила, и Лео отметил рождение ребенка победным мячом и золотом Примеры, но ажиотаж вокруг второго сына приутих.

Лео тоже набил тату с именем мальчика плече, но в прессе, хоть и в шутку, довольно строго прокомментировал непростой нрав Матео: «У него ужасный характер. Они очень разные, но это здорово. Тьяго – чудо, очень послушный, а младший, напротив, ведет себя как сукин сын».

Третий ребенок Лео родился 10 марта и пока известно лишь его имя – Чиро. Месси традиционно находился в роддоме и взял отгул на игру с «Малагой». Сейчас малышу всего семь месяцев.

Поэтому пока Матео и Чиро подрастают, папа показывает почти шестилетнему Тьяго чуть больше. Через пять лет мы не раз увидим эту четверку на трибунах, а одного, может, еще и на поле.

«Барселона» – «Интер» – 2:0

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