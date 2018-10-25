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Марцело Брозович проявил смекалочку и прилег на поле, чтобы Суарес не забил под прыгнувшей стенкой

Брозович проявил смекалочку и прилег на поле, чтобы Суарес не забил под прыгнувшей стенкой
Eurosport

1 час назадОбновлено 1 минуту назад

Умный ход от хорвата.

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович в матче ЛЧ против «Барселоны» показал необычный прием в защите при исполнении штрафного удара форвардом каталонцев Луисом Суаресом.

Брозович встал сзади стенки и в момент удара уругвайца низом исполнил подкат, чтобы мяч не прошел под подпрыгнувшей стенкой. Смекалка хорвата могла спасти «Интер», Суарес действительно направил мяч низом, но один из футболистов «нерадзурри» все же коснулся его кончиком бутсы и перевел на угловой.

  • «Барселона» все равно победила со счетом 2:0, но на счету Суареса только ассист.
  • Подобный трюк иногда делает полузащитник «Спартака» Фернандо, вставая на колено и перекрывая пространство под стенкой ногой.
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