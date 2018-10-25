Калиду Кулибали понял, что в одиночку с Килианом Мбаппе не справиться, и кинул в него Мариу Руя

Забавный эпизод произошел во время матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Наполи» с участием форварда парижан Килиана Мбаппе и защитников итальянского клуба: Калиду Кулибали и Мариу Руя.

Молодой француз получил мяч на фланге, где на пути ему стал Кулибали. Но сенегалец быстро cообразил, что Мбаппе может сместиться в центр, поэтому подтолкнул стоящего рядом Руя, чтобы тот перекрыл зону смещения.

Мбаппе в итоге не забил, а вот Руй забил – правда, в свои ворота.

«Наполи» упустил победу на 90-й минуте – 2:2.

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