«Локо» нужен Болт в атаку». Радио Eurosport – о возвращении Роналду в Манчестер и тухленьком Неймаре

Радио Eurosport говорит про третий тур Лиги чемпионов: в эфире главный редактор Максим Акманцев и тактический сэнсэй Вячеслав Палагин. Конечно же, в подкасте нашлось место Месси, ЦСКА, «Реалу», Семину, Неймару, Роналду, Моуринью и даже «Боруссии».

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Подкаст про ЛЧ в ВК

«Локомотив» за 3 тура не набрал ни одного очка. Вместе с железнодорожниками очков в первом круге группового этапа не набрал только АЕК.

ЦСКА занимает третье место в группе G, имея в активе 4 очка.

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