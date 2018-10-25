Eurosport
«Локо» нужен Болт в атаку». Радио Eurosport – о возвращении Роналду в Манчестер и тухленьком Неймаре
Все самое интересное о самом горячем еврокубке.
Радио Eurosport говорит про третий тур Лиги чемпионов: в эфире главный редактор Максим Акманцев и тактический сэнсэй Вячеслав Палагин. Конечно же, в подкасте нашлось место Месси, ЦСКА, «Реалу», Семину, Неймару, Роналду, Моуринью и даже «Боруссии».
Подписывайтесь на наш канал на саундклауде, иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем.
Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:
Горячая ссылка на Eurosport.ru в iTunes
Для пользователей ВК:
- «Локомотив» за 3 тура не набрал ни одного очка. Вместе с железнодорожниками очков в первом круге группового этапа не набрал только АЕК.
- ЦСКА занимает третье место в группе G, имея в активе 4 очка.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте