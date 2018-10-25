Тренер «Локомотива» Юрий Семин: «Если набрать 9 очков, занять второе место в группе реально»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итоги матча Лиги Чемпионов с «Порту» (1:3).

«Мы тяжело добирались до станции, а потом уже суперкомфорт. «РЖД» – молодцы, сделали такую инфраструктуру. Перемещение людей по Москве – это просто фантастика. Если бы не пересели на МЦК, просто не успели бы на матч.

С Фернандешом нет никакого конфликта. Для меня не играет никакой роли – пожал руку или не пожал. Это стрессовая ситуация. Было бы хуже, если бы он меня расцеловал после замены. Заменил его, потому что плохо играл и раскис после незабитого пенальти.

Как сломать психологический барьер? Победой. Будет победа – сломается барьер. «Порту» больше владел мячом, но моментов не было. Владение не определяет результат. Хочу поздравить «Порту» с заслуженной победой. Также поздравляю президента «Порту», которого хорошо знаю. Португальская команда – сильнейшая в группе.

Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом. Но есть реальность. «Порту» на данный момент первый. У нас еще три матча. Если набрать девять очков, занять второе место в группе реально», – цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» чуть не опоздал на матч из-за московских пробок. Команде пришлось пересаживаться на МЦК.

После трех туров только «Локо» и АЕК не набрали очков на групповом этапе ЛЧ.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме