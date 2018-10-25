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ANSA: первый запрос на ремонт эскалатора в римском метро поступил еще в 2015 году

ANSA: первый запрос на ремонт эскалатора в римском метро поступил еще в 2015 году
Eurosport

1 час назад

А результат вы все знаете.

Эскалатор в Риме, в результате поломки которого пострадали болельщики ЦСКА, должны были починить еще три года назад.

Компания Atac, которая обслуживает общественный транспорт в Риме, отправляла запрос на починку эскалатора еще в 2015 году. В 2016 году компания повторила запрос, заявив о необходимости срочного ремонта, но деньги так и не были выделены, сообщает ANSA.

  • В инциденте пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.
  • По версии Repubblica, фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе, чем спровоцировали поломку. Такую же версию озвучил и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
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