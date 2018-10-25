ANSA: первый запрос на ремонт эскалатора в римском метро поступил еще в 2015 году

Эскалатор в Риме, в результате поломки которого пострадали болельщики ЦСКА, должны были починить еще три года назад.

Компания Atac, которая обслуживает общественный транспорт в Риме, отправляла запрос на починку эскалатора еще в 2015 году. В 2016 году компания повторила запрос, заявив о необходимости срочного ремонта, но деньги так и не были выделены, сообщает ANSA.

В инциденте пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.

По версии Repubblica, фанаты ЦСКА прыгали на эскалаторе, чем спровоцировали поломку. Такую же версию озвучил и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте