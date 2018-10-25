El Confidencial: Перес хотел уволить Лопетеги после матча с «Викторией», но его отговорил спортдир

Президент «Реала» Флорентино Перес остался недоволен игрой команды в матче Лиги чемпионов против «Виктории».

Несмотря на победу со счетом 2:1 Перес собирался отправить в отставку тренера Хулена Лопетеги, но его успокоил спортивный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес, который предложил дождаться Класико и заодно за это время найти замену коучу, сообщает El Confidencial.

До матча с «Викторией» «Реал» не выигрывал пять матчей подряд.

Класико с «Барселоной» пройдет 28 октября.

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