Коутиньо в мыслях уже раскидал Шкриниара дриблингом, но хорват обломал его дважды за пару секунд

Несмотря на поражение миланского «Интера» в гостевом матче ЛЧ против «Барселоны», защитнику «нерадзурри» Милану Шкриниару удалось запомниться крутым скиллом.

Хорватский защитник остался на флаге против Филиппе Коутиньо. Южноамериканец уже включил чудо-дриблинг, но сначала уперся в Шкриниара как в стену, а потом хорват образцово уделал дерзского финтера.

Коутиньо в итоге не забил, но это сделали Рафинья и Альба – 2:0.

Шкриниар перешел в «Интер» в 2017 году из «Сампдории».

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