Коутиньо в мыслях уже раскидал Шкриниара дриблингом, но хорват обломал его дважды за пару секунд
Отбор вечера.
Несмотря на поражение миланского «Интера» в гостевом матче ЛЧ против «Барселоны», защитнику «нерадзурри» Милану Шкриниару удалось запомниться крутым скиллом.
Хорватский защитник остался на флаге против Филиппе Коутиньо. Южноамериканец уже включил чудо-дриблинг, но сначала уперся в Шкриниара как в стену, а потом хорват образцово уделал дерзского финтера.
- Коутиньо в итоге не забил, но это сделали Рафинья и Альба – 2:0.
- Шкриниар перешел в «Интер» в 2017 году из «Сампдории».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте