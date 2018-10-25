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Серхио Бускетс перепутал матч ЛЧ с тренировкой и поиздевался над футболистами «Интера» в центре поля

Бускетс перепутал матч ЛЧ с тренировкой и поиздевался над футболистами «Интера» в центре поля
Eurosport

1 час назад

Пижоны торжествуют.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс показал впечатляющий скилл в матче Лиги чемпионов против «Интера».

После второго гола в ворота «нерадзурри» Бускетс позволил себе немного пижонства, красиво перекинув сначала одного, а через секунду и второго игрока миланского клуба.

  • «Барселона» победила со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Жорди Альбы.
  • Каталонцы возглавляют группу B с девятью очками, «Интер» потерпел первое поражение и с шестью баллами занимает второе место в квартете.

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