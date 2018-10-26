Усман Дембеле опоздал на собрание перед матчем ЛЧ с «Интером». Партнеров по «Барсе» это уже достало

С Дембеле все как-то не так. На матч ЛЧ против «Интера» 21-летний Усман опоздал на 25 минут – и это его постоянная проблема.

Представители клуба отметили, что Дембеле ничего не нарушил, но это не так – француз пропустил предматчевое собрание Вальверде.

«В «Барселоне» заявили, что игрокам было разрешено прибыть на «Камп Ноу» в промежутке с 8 до 8:30 вечера. Француз не вышел за рамки и приехал в 8:20 – вовремя», – твитнул журналист Mundo Deportivo.

Усман, который должен был заменить травмированного Месси, провел весь матч на скамейке и ни разу не отправился на разминку.

Дембеле уже достал одноклубников. По информации Mirror, сославшегося на испанских репортеров, травмированный Лео Месси и Луис Суарес умоляли Вальверде выпустить Рафинью вместо Усмана. Это не дедовщина, а справедливое наказание за неоднократные опоздания на тренировки – и, как оказалось, за небезупречное поведение и нежелание прокачивать испанский.

Раньше партнеры пытались вразумить товарища. В мае 2018 года Жерар Пике рассказал о чате футболистов «блауграны» в WhatsApp.

«Там нет Вальверде. Обсуждаем в нем время, в которое нужно куда-то доехать. Полезно для Дембеле – он всегда опаздывает», – шутливо заключил защитник, но, кажется, вовсе не шутил.

Усман ДембелеGetty Images

Янгстер не впервые ведет себя недисциплинированно: летом 2017-го, узнав об интересе со стороны «Барселоны», форвард стал пропускать тренировки «Боруссии».

«Мы были шокированы. Что-то новенькое для нас», – примерно так же, как и Гонсало Кастро, реагировали на бойкот юнца футболисты дортмундской команды.

Дембеле опоздал даже на собственную презентацию в клубе: больше часа его ждали расстроенные фанаты и клубный комментатор на ТВ, который, имея кучу незапланированного времени, дошел до обсуждения «Игры престолов» в прямом эфире.

Подписание Дембеле обошлось «Барселоне» в 145 миллионов евро.

21-летний форвард забил 3 мяча в девяти матчах Примеры-2018/19. У него сильнейшие конкуренты.

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