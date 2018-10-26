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Сынишке Месси стало скучно на матче «Барса» – «Интер», и он нарисовал для папки эмблему «Ювентуса»

Сынишке Месси стало скучно на матче «Барса» – «Интер», и он нарисовал для папки эмблему «Ювентуса»
Eurosport

1 час назад

Криштиану одобряет.

За победой «Барселоны» над «Интером» (2:0) в Лиге чемпионов Лионель Месси наблюдал с трибун в компании маленького сына.

Тьяго развлекался скетчами на тетрадном листе. Он изобразил подозрительно знакомый черно-белый логотип – неровно выведенные палочки «Ювентуса» – и, довольный собой, показал отцу. Лео снисходительно ухмыльнулся. Ранее он говорил, что сын не очень любит футбол.

Лео травмировал руку во время матча девятого тура Примеры против «Севильи». Лидер «блауграны» пропустит около шести недель, включая Класико.

  • В группе В теперь так: «Барселона» на первом месте с девятью очками, «Интер» – на втором с шестью.
  • Ответный матч состоится 6 ноября.
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