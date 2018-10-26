The Times: во вторник вратарь «МЮ» Давид де Хеа играл против своего будущего клуба – «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью переживает, что голкипера Давида де Хеа умыкнет «Ювентус».

Источник сообщил The Times, что во вторник Де Хеа играл против своего будущего клуба. 23 октября «МЮ» встретил «Ювентус» на «Олд Траффорд» в матче ЛЧ (0:1).

Нынешний контракт Де Хеа истекает летом 2019-го – руководство манкунианцев планирует продлить его на год. При этом «Ювентус» не прекратит его вести, даже если обновленный контракт истечет летом 2020 года.

«Ювентус» – мастер подобных сделок. Если «МЮ» не продаст его следующим летом, туринцы просто дождутся завершения срока действия контракта», – продолжил инсайдер. Жозе Моуринью, видимо, тоже знает эту особенность итальянцев, так как уже выразил беспокойство по поводу будущего Давида.

Такие фантастические скиллы продемонстрировал испанский кипер во вторник.

За период с 2011-го по 2018-й «Ювентус» бесплатно подписал целую пачку топов: Пирло, Комана, Погба, Хедиру, Алвеса.

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011-м.

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