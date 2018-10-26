Зинченко накупил на матч с «Шахтером» 27 билетов для семьи и друзей, а сам не попал даже в запас

«Манчестер Сити» серьезно огорчил «Шахтер» в матче группового этапа ЛЧ (3:0).

Это был единственный повод для радости 21-летнего Александра Зинченко. Молодой украинец, зная, что в Харькове матч хотят посетит друзья и родственники, купил им 27 билетов, передает Daily Mail . Можно представить, насколько расстроился Саша, когда Гвардиола оставил его вне заявки.

Ответный матч пройдет 7 ноября в 23:00 по московскому времени.

В сезоне-2018/19 Зинченко ни разу не появился на поле в еврокубках.

Зинченко играл за молодежку «Шахтера» с 2010-го по 2014-й.

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