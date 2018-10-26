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Полиция Рима установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его поломкой

Полиция Рима установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его поломкой
Eurosport

7 мин. назад

Будут ли извинения?

Полиция опровергла информацию о том, что причиной поломки эскалатора в римском метро стало буйное поведение и прыжки болельщиков ЦСКА.

К такому выводу сотрудники правопорядка пришли, отсмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения на станции «Республика», где произошла трагедия, сообщает Corriere della Sera.

  • Ранее глава МВД Италии, мэр Рима и газета Repubblica утверждали, что фанаты ЦСКА, находясь в нетрезвом состоянии, прыгали на эскалаторе, что и стало причиной поломки.
  • В результате инцидента пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.
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