Полиция Рима установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его поломкой

Полиция опровергла информацию о том, что причиной поломки эскалатора в римском метро стало буйное поведение и прыжки болельщиков ЦСКА.

К такому выводу сотрудники правопорядка пришли, отсмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения на станции «Республика», где произошла трагедия, сообщает Corriere della Sera.

Ранее глава МВД Италии, мэр Рима и газета Repubblica утверждали, что фанаты ЦСКА, находясь в нетрезвом состоянии, прыгали на эскалаторе, что и стало причиной поломки.

В результате инцидента пострадали 20 человек, 16 из них – граждане России.

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