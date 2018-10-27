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Угадай, где клубы больше заработали: в Лиге чемпионов или Лиге Европы

Угадай, где клубы больше заработали: в Лиге чемпионов или Лиге Европы
Артем Буторин

1 час назад

Пересчитай гонорары топ-клубов.

В Лиге чемпионов выступать не только престижно, но и выгодно – за нее классно платят. Правда, есть уникальные команды, которые заработали больше в Лиге Европы.

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