Угадай, где клубы больше заработали: в Лиге чемпионов или Лиге Европы

В Лиге чемпионов выступать не только престижно, но и выгодно – за нее классно платят. Правда, есть уникальные команды, которые заработали больше в Лиге Европы.

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