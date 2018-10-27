Eurosport
Угадай, где клубы больше заработали: в Лиге чемпионов или Лиге Европы
Пересчитай гонорары топ-клубов.
В Лиге чемпионов выступать не только престижно, но и выгодно – за нее классно платят. Правда, есть уникальные команды, которые заработали больше в Лиге Европы.
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