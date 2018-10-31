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Аллегри: «На поздних стадиях ЛЧ мы неизбежно сыграем с «Барселоной». Нам понадобится немного удачи»
Коуч «Юве» больше опасается встречи с «Барсой», нежели с «Манчестер Сити».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает «Барселону» самой серьезной угрозой для своей команды в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
«Сильный соперник, с которым мы неизбежно встретимся на поздних стадиях Лиги чемпионов, – это «Барселона». Мы должны быть готовы к этому. Начиная с марта Лига чемпионов – это другой турнир, где нам понадобится немного удачи.
У нас не должно быть травм, все игроки должны быть в хорошей форме», – приводит слова Аллегри Football Italia.
- В прошлом сезоне «Ювентус» вылетел в 1/4 финала, уступив «Реалу» (3:4 по сумме двух игр).
- В последний раз «бьянконери» выигрывали Лигу чемпионов в 1996 году.
Массимилиано Аллегри: «После «Ювентуса» я не останусь тренировать в Италии»
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