Аллегри: «На поздних стадиях ЛЧ мы неизбежно сыграем с «Барселоной». Нам понадобится немного удачи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает «Барселону» самой серьезной угрозой для своей команды в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«Сильный соперник, с которым мы неизбежно встретимся на поздних стадиях Лиги чемпионов, – это «Барселона». Мы должны быть готовы к этому. Начиная с марта Лига чемпионов – это другой турнир, где нам понадобится немного удачи.

У нас не должно быть травм, все игроки должны быть в хорошей форме», – приводит слова Аллегри Football Italia.

В прошлом сезоне «Ювентус» вылетел в 1/4 финала, уступив «Реалу» (3:4 по сумме двух игр).

В последний раз «бьянконери» выигрывали Лигу чемпионов в 1996 году.

Массимилиано Аллегри: «После «Ювентуса» я не останусь тренировать в Италии»

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