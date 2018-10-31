Getty Images

Аллегри: «На поздних стадиях ЛЧ мы неизбежно сыграем с «Барселоной». Нам понадобится немного удачи»

Аллегри: «На поздних стадиях ЛЧ мы неизбежно сыграем с «Барселоной». Нам понадобится немного удачи»
Eurosport

25 мин. назад

Коуч «Юве» больше опасается встречи с «Барсой», нежели с «Манчестер Сити».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает «Барселону» самой серьезной угрозой для своей команды в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«Сильный соперник, с которым мы неизбежно встретимся на поздних стадиях Лиги чемпионов, – это «Барселона». Мы должны быть готовы к этому. Начиная с марта Лига чемпионов – это другой турнир, где нам понадобится немного удачи.

У нас не должно быть травм, все игроки должны быть в хорошей форме», – приводит слова Аллегри Football Italia.

  • В прошлом сезоне «Ювентус» вылетел в 1/4 финала, уступив «Реалу» (3:4 по сумме двух игр).
  • В последний раз «бьянконери» выигрывали Лигу чемпионов в 1996 году.

Массимилиано Аллегри: «После «Ювентуса» я не останусь тренировать в Италии»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас ВК

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Мощные падения с байков, великов и лыж, футбольные фэйлы и борцовские безумия в новом WATTS

10:00
Популярные видео
Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»
1 006 просмотров13 ч
Игроки «Калгари» узнали, что Мэттьюза нет, осмелели и разбили «Торонто»
 551 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться