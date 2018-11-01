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Домашние стадионы «Баварии» (Мюнхен) и «Зенита» (Санкт-Петербург) претендуют на финал ЛЧ-2020/2021

Мюнхен и Санкт-Петербург претендуют на финал Лиги чемпионов-2020/2021
Eurosport

1 час назад

Нью-Йорк отпал.

Стадион «Санкт-Петербург» и мюнхенская «Альянц-Арена» отправили заявки на право проведения престижного европейского финала.

Список из двух кандидатов появился на сайте УЕФА. Клубы должны направить финальные варианты заявок до 15 февраля. Окончательное решение будет принято европейской ассоциацией в мае-июне 2019-го.

Вместимость питерского стадиона – 64 287 человек, мюнхенского – 75 000.

  • Ранее появилась информация, что финал может быть сыгран в Нью-Йорке.
  • Финал-2018/19 примет Мадрид, 2019/2020 – Стамбул.
  • На проведение Суперкубка УЕФА-2021 претендуют минское «Динамо» и харьковский «Металлист».
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