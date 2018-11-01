Игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба – о гостевом матче с «Ювентусом»: «Турин – мой дом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признал, что рад вернуться в Турин на матч ЛЧ против «Ювентуса».

«Я ждал этого момента, это безумие. Прошлым летом я сказал брату: «Представь, мы попадем в одну группу с «Ювентусом». Для меня будет счастьем приехать туда вновь. Турин – мой дом. Здесь я забил первый гол в профессиональной карьере.

С партнерами по «Юве» мы были как семья. Поэтому, естественно, мы поддерживаем контакт. Когда ты находишься рядом с такими игроками, как Пирло, Буффон или Кьеллини, то можно только учиться у них. Каждый день на тренировках ты пытаешься наблюдать за ними. Даже будучи уже состоявшимся игроком, у них всегда можно чему-то научиться», – цитирует Погба ESPN.

Погба вернулся из туринского клуба в «МЮ» в 2016 году.

Матч «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 7 ноября.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках