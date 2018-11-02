«Бавария» хотела выйти из ЛЧ, Инфантино помог «ПСЖ» и «Сити». Football leaks опять вскрыл грандов

Сайт Football Leaks, специализирующий в основном на сомнительных трансферах, заработной плате и контрактах футболистов, выложил большое расследование, касающееся сразу нескольких топовых европейских клубов.

«Бавария» хотела выйти из ЛЧ и Бундеслиги

«Мюнхен» тайно обсуждал с шестью другими клубами возможность создания новой европейской Суперлиги и был готов отказаться от участия в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. В 2016 году мюнхенцы обратились в юридическую компанию Cleary Gottlieb для проработки деталей. Например, обсуждалось должен ли клуб в случае выхода из Бундеслиги отпускать игроков в сборную Германии.

В итоге УЕФА пообещал ведущим клубам, в том числе и «Баварии», увеличение финансирования и полномочий с сезона-2018/19, тем самым погасив бунт.

То, что идея Суперлиги актуальна, стало понятно из подготовленного для президента «Реала» Флорентино Переса варианта предварительного соглашения. По нему Лига чемпионов перестала бы существовать с 2021 года. В турнир попали бы 11 клубов, которые вошли бы в состав на 20 лет. Еще пять клубов вошли в качестве приглашенных гостей. «Бавария» попала в число одиннадцати неприкосновенных.

Ули Хёнесс («Бавария» Мюнхен)Getty Images

Инфантино помог «ПСЖ» и «Манчестер Сити» с ФФП

Президент ФИФА Джанни Инфантино еще в должности генерального секретаря УЕФА помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» уйти от наказания за нарушение ФФП. Оба клуба имели серьезный дефицит в бюджете за период с 2011 по 2013 год, за что им грозило наказание вплоть до исключения из Лиги чемпионов.

Например, комиссия УЕФА оценила контракт парижан с Министерством туризма Катара на 2,8 млн евро, хотя его заявленная стоимость была 215 млн евро в год. «Сити» же в пять раз превысил максимальный лимит убытков (233 млн при разрешенных 45). Акционеры «Пари Сен-Жермен» через фиктивные контракты вложили в клуб 1,7 млрд евро. Владельцы «Сити» – 2,7 млрд. Инфантино был в курсе нарушений – он несколько раз вел тайные переговоры с руководителями команд, обсуждал с ними конфиденциальные детали и предлагал компромиссы вне своей компетенции.

В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА, которое практически не оказало на них негативного эффекта. После этого шотландский финансовый эксперт Брайан Куинн, который занимался расследованием по клубам независимо от руководителей УЕФА, покинул пост.

Шейх МансурImago

Саркози помог Катару с ЧМ-2022

Экс-президент Франции Николя Саркози помог Катару победить в голосовании за право проведения ЧМ-2022. В 2010 году он встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, попросил того купить «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports). В обмен на это Саркози обещал, что Мишель Платини (на тот момент президент УЕФА) поможет организовать поддержку Катара на выборах ЧМ-2022.

В 2015 году известность Football Leaks принесла публикация информации о соглашении между клубом «Твенте» и компанией Doyen Sport. Здесь же все прозрачнее.

В результате «Твенте» получил трехлетний бан на участие в еврокубках.

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