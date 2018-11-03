«Первым делом Юрген выбросил бритву и расческу». Кто сделал Клоппа таким крутым

Фотографы-любители ловили синий час между закатом и ночью. В этот сказочный момент деревня Глаттен – без того умиротворенная – будто погрузилась в желе. Облака остановились над холмами. Птицы спрятались в лесу. Фонари затрещали чуть тише среди коттеджей – многоэтажных домов в Глаттене нет. Но вдруг из-за леса раздался жуткий вопль и, не прерываясь, приближался к городу. Через пару минут стало понятно, что вопит двигатель настолько старого «Фольксвагена», что у него не было цвета.

Внутри трясся коммивояжер, а на заднем сидении подпрыгивали коробки с дюбелями, настенными фиксаторами и каталоги с инструментами. О возвращении Норберта Клоппа из командировки услышали все две тысячи жителей Глаттена. Но только три человека ждали этот звук – жена Норберта Элизабет и его дочери Изольда и Штефани. Высоченный Клопп, сам чем-то напоминающий шуруп, зашел домой и сразу двинулся к самой большой любви – холодильнику. Но Элизабет с улыбкой встала между ними. Через несколько минут редкие прохожие услышали еще один вопль. На этот раз кричал сам Норберт: после семи лет брака и двух дочек у него, наконец, будет сын. Юрген начал оправдывать ожидания еще до рождения.

Норберт всю молодость мечтал о карьере футболиста. Он считал себя талантливым вратарем, но путь 19-летнего парня в спорте кончился на просмотре в «Кайзерслаутерне». Спустя несколько лет Клопп обнаружил себя с женой и ребенком на руках в костюме продавца стройматериалов. В тот момент мужчина понял, что сын обязательно воплотит его мечту. Когда Юрген немного подрос, Норберт дал сыну то, чего сам не получил от отца в детстве.

В результате Юрген попал во все секции, которые были в Глаттене: легкая атлетика, футбол, лыжи, теннис. Причем, последнюю Клопп-старший организовал сам. По вечерам Норберт занимался сыном как личный коуч. К сожалению, семилетка был несравнимо хуже: отец громил Юргена в теннис со счетом 6:0, 6:0, всегда уничтожал его в забегах. Даже в футбол один на один выносил всхую. «Ты думаешь, мне весело?» – ревел сквозь слезы Юрген. «Ты думаешь, весело мне?» – отвечал отец.

«Он безжалостный. Когда мы катались на лыжах, я всегда видел только его красную куртку далеко впереди. Он никогда меня не ждал. Вообще ничего не значило, что я только встал на лыжи. Он хотел, чтобы я был идеальным лыжником», – вспоминал Юрген. Обе сестры тоже тренировались под руководством отца, а старшая Изольда была единственной девочкой в Глаттене, умевшей играть в футбол.

Норберт Клопп и его семьяOther Agency

Семья Клоппов жила по единственному принципу – забота. Отец, мать, сестры и брат в первую очередь думали друг о друге, а уже затем о себе. Поэтому Юрген никогда ничего не просил, а довольствовался тем что есть или меньшим. Каждый в доме ставил преданность и самоотдачу на первое место. Но это только звучит пафосно: как только кто-то из домашних портачил, его тут же окунали в бездну сарказма, иронии и подколов. Клоппы никогда не зацикливались на себе, поэтому им было легко смеяться над собой. Самоирония – оружие беззащитных, и небогатое семейство освоило его на 100 процентов.

Со школы Клопп зарабатывал деньги. После уроков и выматывающих тренировок Юрген шел в видеопрокат и сидел за кассой, расставлял кассеты и таскал коробки. На второй работе мальчик разгружал грузовики с товарами для единственного супермаркета в сонном Глаттене.

Зарплату пацан тратил на пластинки и концерты. Любовь к рок-музыке Юргену привила мама. Самым большим разочарованием парня было то, что Beatles распались, когда ему было всего три года. «Лучшая группа в мире, как говорила мать. Битлы – номер один, вы обязаны согласиться. Мне нравятся Genesis и Kiss – у фронтмена нереально длинный язык, с ума сойти!» – говорил Юрген.

Несмотря на мечту Норберта о воспитании суперзвезды спорта, довольно быстро выяснилось, что Юрген – бездарный нападающий. Он пугал вратарей только яростной жестикуляцией и съезжающей от злости челюстью. Тренеры донных клубов, за которые выступал Клопп, поняли, что это качества идеального защитника.

Неудивительно, что любимым футболистом Юргена был центрбек «Штутгарта» Карл-Хайнц Фёстер. Это был абсолютно бесхитростный защитник, который боролся до потери пульса. «Для меня отношение к делу всегда было важнее таланта», – говорил позже Клопп. Это проявилось еще в шестилетнем возрасте, когда Юрген сломал ключицу в первом же матче, а уже через неделю бегал возле поля за вылетавшими оттуда мячами. «Все лето он проводил на площадке, а зимой ставил ворота в гостиной», – вспоминала мать Клоппа Элизабет. Единственным трофеем Клоппа-игрока так и осталась награда за победу в региональном турнире в честь дня Святой Троицы в 1977-м.

Норман никогда не попрекал сына тем, что верх его карьеры – скромный «Майнц». После поражений отец все равно видел во взрослом сыне этого же мальчишку в слезах – «Ты думаешь, мне весело?». Не добравшись до вершины, Юрген все равно добился намного большего, чем он. А значит, свою миссию как отец Норман выполнил. Он умер в 2000 году от рака печени.

Тогда Юрген еще выступал за «Майнц» и не мог провести оставшиеся недели жизни рядом с папой. Но в один из последних дней сын приехал и просидел с отцом за разговором до утра. Они были очень разными: Норберт ходил исключительно в костюмах, которые сам гладил, и ни разу не отпускал щетину. «Первое, что сделал Юрген, съехав из дома, – выбросил бритву и расческу», – шутила Изольда Клопп.

Все это сформировало того Юргена Клоппа, которого любят все. Он такой же, как мы, – обычный человек из средней семьи. Юрген не родился гением, а у его отца не было высокопоставленных друзей. Он не стал великим футболистом и не получал гигантскую зарплату. Клопп говорит простым языком, на равных общается с прохожими и обожает пыльный рок-н-ролл. Всей жизнью немец доказывает, что успех и любовь обязательно приходят вместе с тяжелым трудом, даже если ты не гений.

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