«Барселона» заявила Лионеля Месси на матч с «Интером» без согласия медиков

6 ноября каталонский клуб с большим риском поедет на еврокубковый матч с недолеченным лидером.

20 октября Лео Месси получил травму лучевой кости правой руки во время матча Примеры против «Севильи». По словам медиков, восстановление аргентинца должно было занять около трех недель – что исключало возможность выйти в старте против «Реала» и «Интера». 30 октября футболист только приступил к тренировочной сессии в составе «Барселоны».

4 ноября официальный твиттер-аккаунт каталонского клуба сообщил, что Лео включен в заявку на еврокубковое противостояние в Милане. Отдельно подчеркивается, что врачи официального разрешения на это не дали.

В первом матче «Барселона» обыграла «нерадзурри» и без Месси – 2:0.

«Блауграна» доминирует в группе В с 9 очками, у «Интера» – вторая строчка и 6 баллов.

Матч «Интер» – «Барселона» начнется в 23:00 по Москве.

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«Барселоне» лучше без Месси. Лео выбрал идеальное время для травмы