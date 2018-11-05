Капитан «Барселоны» Лионель Месси все-таки пропустит выездной матч Лиги чемпионов против миланского «Интера».

В состав каталонского клуба на эту игру вошли Марк-Андре Тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Луис Суарес, Усман Дембеле, Рафинья Алькантара, Яспер Силлесен, Малком, Клеман Ленгле, Жорди Альба, Муни эль-Хаддади, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Иньяки Пенья и Чуми Брандарис.

Ранее «Барселона» в твиттере заявляла, что Месси войдет в заявку на матч, и отдельно подчеркнула, что Лео попал в ростер без согласия медиков.

31-летний аргентинец получил травму лучевой кисти правой руки в матче с «Севильей» 20 октября.

Игра «Барселоны» с «Интером» в Лиге чемпионов пройдет 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

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