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«Барселона» опять изменила заявку на матч с «Интером»: Лионель Месси вновь в составе

«Барса» опять изменила заявку на матч с «Интером»: Месси вновь в составе
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Нет, они точно издеваются.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще может сыграть в Милане против «Интера».

Днем 4 ноября «Барселона» в твиттере объявила, что аргентинец попал в лайнап на предстоящий матч Лиги чемпионов, и отдельно подчеркнула, что это решение принято без окончательного согласия медиков.

В ночь с 4 на 5 ноября твиттер «Барсы» опубликовал заявку, в которой не было Месси. В 11:54 понедельника соцсети каталонского клуба представили скорректированную версию состава, которая отличается от прошлой лишь наличием Лео. Предыдущая запись удалена.

  • 31-летний аргентинец получил травму лучевой кисти правой руки в матче с «Севильей» 20 октября.
  • Игра «Барселоны» с «Интером» в Лиге чемпионов пройдет 6 ноября в 23:00 по московскому времени. Возможно, каталонцы до стартового свистка еще несколько раз включат и выгонят Месси из состава.

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