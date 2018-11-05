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«Барселона» опять изменила заявку на матч с «Интером»: Лионель Месси вновь в составе
Нет, они точно издеваются.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще может сыграть в Милане против «Интера».
Днем 4 ноября «Барселона» в твиттере объявила, что аргентинец попал в лайнап на предстоящий матч Лиги чемпионов, и отдельно подчеркнула, что это решение принято без окончательного согласия медиков.
В ночь с 4 на 5 ноября твиттер «Барсы» опубликовал заявку, в которой не было Месси. В 11:54 понедельника соцсети каталонского клуба представили скорректированную версию состава, которая отличается от прошлой лишь наличием Лео. Предыдущая запись удалена.
- 31-летний аргентинец получил травму лучевой кисти правой руки в матче с «Севильей» 20 октября.
- Игра «Барселоны» с «Интером» в Лиге чемпионов пройдет 6 ноября в 23:00 по московскому времени. Возможно, каталонцы до стартового свистка еще несколько раз включат и выгонят Месси из состава.
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