Джердан Шачири («Ливерпуль») не полетит на матч с «Црвеной Звездой» из-за албанского орла на ЧМ-2018

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шачири не попал в заявку на выездной матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

«Мы слышали и читали о том, какой прием могут оказать [в Белграде] Джердану, – сказал главный тренер «красных» Юрген Клопп. – И хотя мы понятия не имеем, что может произойти, мы хотим полететь туда и на 100% отдаваться футболу, а не думать о чем-то еще.

Хотим избежать любых факторов, которые помешают нам сконцентрироваться на 90-минутном соревновании, важном для футбола и только футбола. По этой причине Шачири не примет участие в матче. Он осознает и принимает это», – добавил Клопп.

26-летний полузащитник родился в Югославии в семье косовских албанцев и выступает за сборную Швейцарии. На матче ЧМ-2018 Шачири забил победный мяч в ворота Сербии и показал трибунам двуглавого орла – символ этнических албанцев.

Матч «Ливерпуля» с «Црвеной Звездой» пройдет 6 ноября и стартует в 20:55 по московскому времени.

В первой встрече на «Энфилде» мерсисайдский клуб легко победил сербов – 4:0. В той встрече Шачири вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут.

Шачири забил через себя в первом же матче за «Ливерпуль». Да еще и в ворота «МЮ»