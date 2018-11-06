Getty Images

Александр Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Брюгге» из-за травмы лодыжки

Головин пропустит матч против «Брюгге» из-за травмы лодыжки
Eurosport

1 час назад

У Тьерри Анри появилась дополнительная головная боль.

Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в состав команды на матч Лиги чемпионов с «Брюгге».

Список из 19 человек, которые попали в заявку на лигочемпионскую игру, опубликован на официальном сайте монегасков. Головин не попал в него из-за травмы правой лодыжки. Футболист выбыл на срок до двух недель и пропустит матчи сборной России против Германии и Швеции.

  • Матч «Монако» – «Брюгге» пройдет 6 ноября на стадионе «Луи II».
  • Головин перешел в «Монако» в июле из московского ЦСКА.

Головин: «Русских за границей особо не ждут. Думают, что мы либо пьем, либо играем ради денег»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Судья отменил богический гол «Атланты», но команду Вильи это не спасло

01:19
Популярные видео
Кучеров и Стэмкос промолчали весь матч, но «Тампа» додавила «Оттаву» в овертайме
 624 просмотров11 ч
Зубастые «Утки» перевернули все представления Панарина и «Коламбуса» об орнитологии
1 236 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться