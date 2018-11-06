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Александр Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Брюгге» из-за травмы лодыжки
У Тьерри Анри появилась дополнительная головная боль.
Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в состав команды на матч Лиги чемпионов с «Брюгге».
Список из 19 человек, которые попали в заявку на лигочемпионскую игру, опубликован на официальном сайте монегасков. Головин не попал в него из-за травмы правой лодыжки. Футболист выбыл на срок до двух недель и пропустит матчи сборной России против Германии и Швеции.
- Матч «Монако» – «Брюгге» пройдет 6 ноября на стадионе «Луи II».
- Головин перешел в «Монако» в июле из московского ЦСКА.
Головин: «Русских за границей особо не ждут. Думают, что мы либо пьем, либо играем ради денег»
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