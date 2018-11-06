Суарес – новая легенда «Барселоны». Луис добился большего, чем Роналдиньо и Неймар

Больше, чем Луиса Суареса, в Англии ненавидели только Диего Косту. Уругвайца принимали лишь в Ливерпуле – все выходки смывал ливень голов за «красных». Форвард материализовал образ кусающегося (Иванович, Кьеллини) расиста (Эвра), который постоянно симулирует. При этом стал успешным антигероем , а это бесило вдвойне.

Уругваец почти в каждом матче заводил новых врагов. В Англии беспринципного нападающего освистывали везде, кроме «Энфилда». В еврокубках он жестил на глазах у всего мира – например, без смущения наступил на спину упавшего Губочана в матче против «Зенита». Подличал уругваец и за сборную: ударил Гонсало Хару кулаком в лицо, пока судья не видел. И так было всегда: крыша Луиса поехала еще в «Аяксе» – в 2011-м Суарес поставил засос на шее соперника из ПСВ.

Луис Суарес («Ливерпуль») празднует гол в ворота «Норвич Сити»Imago

После перехода в «Барселону» сумасшедшие фаны из Ливерпуля сжигали футболки нападающего. С репутацией беспредельщика Суарес не выглядел безупречной покупкой каталонцев. Как раз тогда Луису влепили четырехмесячную дисквалификацию за укус Кьеллини, и «Ливерпуль» вынужденно скинул ценник со 100 миллионов евро до 80. Но вполне неожиданно Суарес не только оправдал вложения, но и намного превзошел их.

В 2003-м «Барселона» и «Реал» так же боролись за пару блестящих игроков. Испанские топы изо всех сил переманивали Дэвида Бекхэма – англичанин выбрал Мадрид. Тогда «Барса» переключилась на второго номера в шорт-листе обоих клубов. Чемпион мира Роналдиньо на тот момент был лучшим игроком сезона в «ПСЖ». «МЮ» очень хотел заменить им Бекса, и даже на пару часов купил Ронни, но вдруг не захотел платить всю сумму, и Роналдиньо отправился в «Барсу». Его репутация была ничем не лучше, чем у Суареса.

РоналдиньоEurosport

Бразилец шумно ушел из «Гремио», а оголтелые фанаты жгли его футболки. Ронни влип в скандал с поддельным паспортом – кто-то из друзей сделал ему фальшивку, но непонятно зачем. Полузащитника сопровождали любовные загулы и тусовки с сомнительными друзьями. Оказавшись в компании святош Иньесты, Хави и Пуйоля, бразилец на два-три года взял себя в руки – этого хватило, чтобы стать легендой: феноменальные трюки, победа в Лиге чемпионов, стоячая овация «Сантьяго Бернабеу». Но после проваленного чемпионата мира-2006 Рон развалился. Брат нападающего винил в спаде журналистов. Но Роналдиньо по своей воле уходил в загулы и опаздывал на сборы. Райкард штрафовал бразильца, и в результате тот ушел голым королем.

Талантливый скандалист Суарес оказался в «Барселоне» среди тех же святош – Хави, Месси, Иньеста. Он так же вписался в команду и стал незаменимым. Но с большой разницей: в отличие от Роналдиньо, Суарес победил недостатки.

Сейчас об уругвайце вообще нет скандальных новостей. Он никогда не требует зарплату больше, чем у одноклубников, и не грозит уходом. Суарес реально тащит: в Испании бразилец и уругваец уже провели по 145 матчей – статистика не в пользу Роналдиньо (70 голов против 119). Конечно, Рон играл в оттяжке, а Луис на острие, но разница в том, что для бразильца все кончилось на этих 145 матчах, а уругвайца еще многое ждет впереди. В последнем Класико Суарес трижды показал: чтобы ломать «Реал», «Барселоне» не нужен даже Месси. Этот матч выявил значимость Луиса для «Барселоны» – уругваец вошел в пантеон. В эпоху Месси Суарес стал суперзвездой каталонцев и добился того, чего не смог Неймар.

Неймар («Барселона»)Getty Images

Ней пришел в «Барсу» с идеальной репутацией: гениальный тинейджер, любимец бразильских детей, неконфликтный, выглядит, как карамелька. Ему не приходилось преодолевать себя, ведь у бразильца никогда не было проблем. Там, где Суарес научился смирению и победил свой характер ради команды, Неймар раскапризничался и сбежал якобы из тени Месси. Но бежал он от себя: в «ПСЖ» бразилец рассорился с Кавани и Эмери, окончательно скатился в симуляции и нажил толпу хейтеров. А «Золотой мяч» ближе не стал.

Суарес – пример для людей любой профессии. Уругваец не пытался выйти из чьей-то тени, не самоутверждался за счет нулей в гонораре, не бежал от проблем с помощью выпивки и алкоголя. Суарес конкурирует только с самим собой и точно заслужил любовь и статус легенды «Камп Ноу».

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